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Зачем звездам Голливуда участвовать в космической миссии Space X и NASA

Возможно, что Том Круз и режиссер Даг Лайман задумали съемки игрового кино в космосе
Софья Корепанова
Режиссер Даг Лайман /Lars Niki / Corbis via Getty Images

Том Круз снимется в первом игровом фильме в космосе. Space X Илона Маска и NASA отправят его на МКС. С такой новостью вышло в мае интернет-издание Deadline. В июле его источники сообщили, что Круз уговорил Universal Pictures выделить $200 млн на съемки космического боевика. А 19 сентября твиттер-блог о космосе Space Shuttle Almanac опубликовал план миссий на МКС до 2023 г.

На октябрь 2021 г. намечено путешествие на орбиту Тома Круза, опытного астронавта Майкла Эладио Лопес-Алегрии и режиссера Дага Лаймана. Сами они ничего не подтверждают и не опровергают. NASA же еще в мае расплывчато заявило, что они всегда рады сотрудничать с деятелями кино. Кстати, если данные Space Shuttle Almanac верны, то четвертое место в экипаже пока пустует. Возможно, оно зарезервировано для оператора или продюсера. Последнего можно только пожалеть. Лайман снял такие фильмы, как «Идентификация Борна», «Мистер и миссис Смит», «Грань будущего», и их история показывает, что Лайман доводит продюсеров буквально до бешенства. Работающие с ним выдумали специальный термин «лаймания». Это значит в съемочном процессе царит полный бардак, никто не знает, что дальше должно быть по сценарию, а режиссер хранит полную невозмутимость, однако не может внятно ответить на вопрос, что же делать. Собственно, поэтому, несмотря на коммерческий успех «Идентификации Борна», Лаймана больше не подпускали в режиссуре остальных фильмов про этого героя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных