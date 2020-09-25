Зачем звездам Голливуда участвовать в космической миссии Space X и NASA

На октябрь 2021 г. намечено путешествие на орбиту Тома Круза, опытного астронавта Майкла Эладио Лопес-Алегрии и режиссера Дага Лаймана. Сами они ничего не подтверждают и не опровергают. NASA же еще в мае расплывчато заявило, что они всегда рады сотрудничать с деятелями кино. Кстати, если данные Space Shuttle Almanac верны, то четвертое место в экипаже пока пустует. Возможно, оно зарезервировано для оператора или продюсера. Последнего можно только пожалеть. Лайман снял такие фильмы, как «Идентификация Борна», «Мистер и миссис Смит», «Грань будущего», и их история показывает, что Лайман доводит продюсеров буквально до бешенства. Работающие с ним выдумали специальный термин «лаймания». Это значит в съемочном процессе царит полный бардак, никто не знает, что дальше должно быть по сценарию, а режиссер хранит полную невозмутимость, однако не может внятно ответить на вопрос, что же делать. Собственно, поэтому, несмотря на коммерческий успех «Идентификации Борна», Лаймана больше не подпускали в режиссуре остальных фильмов про этого героя.