Еда в стиле art

Еда в стиле artКоробка для пиццы как способ соприкоснуться с прекрасным
В конце лета сразу два московских заведения объявили о запуске арт-проектов. «Кофемания» совместно с «Ultima Яндекс Go» представила акцию «Время и мы» по поддержке и продвижению современного российского искусства Art to Go, заказав молодым российским художникам дизайн одноразовых стаканчиков для кофе. А сеть пиццерий Maestrello, объединившись с онлайн-галереей молодого искусства Sample, предложила представителям отечественной арт-сцены использовать такой необычный холст, как коробка для пиццы. По словам Джулии Маэстрелло, идея этого проекта родилась во время вынужденной самоизоляции, когда доставку пиццы хотя бы раз заказывал каждый, а коробка для пиццы стала своеобразным символом 2020 г.
Получилось свежо и интересно. Художникам эти проекты позволили не только выразить свое отношение к существующей реальности, но и обратиться к новой аудитории, отправить ей свое послание и воздействовать творчеством на формирование современного жизненного пространства. А для потребителя, который заказывает пиццу или покупает кофе навынос, такое мимолетное прикосновение к искусству стало отличным поводом не только познакомиться с современными авторами, но и замедлиться и задуматься о том, как та или иная работа находит отклик в нем и в его отношении к жизни.