Еда в стиле art

Получилось свежо и интересно. Художникам эти проекты позволили не только выразить свое отношение к существующей реальности, но и обратиться к новой аудитории, отправить ей свое послание и воздействовать творчеством на формирование современного жизненного пространства. А для потребителя, который заказывает пиццу или покупает кофе навынос, такое мимолетное прикосновение к искусству стало отличным поводом не только познакомиться с современными авторами, но и замедлиться и задуматься о том, как та или иная работа находит отклик в нем и в его отношении к жизни.