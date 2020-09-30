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Еда в стиле art

Коробка для пиццы как способ соприкоснуться с прекрасным
Алла Храбрых
Сеть пиццерий Maestrello, объединившись с онлайн-галереей молодого искусства Sample, предложила представителям отечественной арт-сцены использовать такой необычный холст, как коробка для пиццы

В конце лета сразу два московских заведения объявили о запуске арт-проектов. «Кофемания» совместно с «Ultima Яндекс Go» представила акцию «Время и мы» по поддержке и продвижению современного российского искусства Art to Go, заказав молодым российским художникам дизайн одноразовых стаканчиков для кофе. А сеть пиццерий Maestrello, объединившись с онлайн-галереей молодого искусства Sample, предложила представителям отечественной арт-сцены использовать такой необычный холст, как коробка для пиццы. По словам Джулии Маэстрелло, идея этого проекта родилась во время вынужденной самоизоляции, когда доставку пиццы хотя бы раз заказывал каждый, а коробка для пиццы стала своеобразным символом 2020 г.

Получилось свежо и интересно. Художникам эти проекты позволили не только выразить свое отношение к существующей реальности, но и обратиться к новой аудитории, отправить ей свое послание и воздействовать творчеством на формирование современного жизненного пространства. А для потребителя, который заказывает пиццу или покупает кофе навынос, такое мимолетное прикосновение к искусству стало отличным поводом не только познакомиться с современными авторами, но и замедлиться и задуматься о том, как та или иная работа находит отклик в нем и в его отношении к жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных