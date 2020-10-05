Японец из джунглей

Человек, которого весь мир звал и знал просто по имени, родился в японской деревушке в провинции Хиого в 1939 г. Это не помешало ему стать одним из ведущих французских кутюрье, хотя родители Такады хотели, чтобы он занимался литературой. Молодой человек не стал перечить родителям, но, проучившись семестр, все бросил и поступил в токийский колледж дизайна одежды Bunka Fashion College, став, кстати, первым юношей, обучающимся в этом учебном заведении. В дальнейшем эпитет «первый» будет часто сопровождать Кензо в его творческой биографии.