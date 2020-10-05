Японец из джунглей

Японец из джунглейЧем запомнился миру Кензо Такада
Человек, которого весь мир звал и знал просто по имени, родился в японской деревушке в провинции Хиого в 1939 г. Это не помешало ему стать одним из ведущих французских кутюрье, хотя родители Такады хотели, чтобы он занимался литературой. Молодой человек не стал перечить родителям, но, проучившись семестр, все бросил и поступил в токийский колледж дизайна одежды Bunka Fashion College, став, кстати, первым юношей, обучающимся в этом учебном заведении. В дальнейшем эпитет «первый» будет часто сопровождать Кензо в его творческой биографии.
В 1965 г. Кензо уезжает попытать счастья во Францию – чтобы стать первым японским дизайнером, добившимся успеха на Западе и покорившим мир французской моды. На это большое морское путешествие из Азии в Европу он не копил денег и вообще вряд ли его планировал. Вмешалась судьба: при подготовке к первой азиатской Олимпиаде, которая прошла в Токио в 1964 г., снесли дом, в котором жил Кензо, и молодой человек решил потратить выплаченную компенсацию на путешествие, на поиск новой жизни.