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Японец из джунглей

Чем запомнился миру Кензо Такада
Инна Осиновская
Кензо Такада, основатель бренда Kenzo /JOEL SAGET / AFP

Человек, которого весь мир звал и знал просто по имени, родился в японской деревушке в провинции Хиого в 1939 г. Это не помешало ему стать одним из ведущих французских кутюрье, хотя родители Такады хотели, чтобы он занимался литературой. Молодой человек не стал перечить родителям, но, проучившись семестр, все бросил и поступил в токийский колледж дизайна одежды Bunka Fashion College, став, кстати, первым юношей, обучающимся в этом учебном заведении. В дальнейшем эпитет «первый» будет часто сопровождать Кензо в его творческой биографии.

В 1965 г. Кензо уезжает попытать счастья во Францию – чтобы стать первым японским дизайнером, добившимся успеха на Западе и покорившим мир французской моды. На это большое морское путешествие из Азии в Европу он не копил денег и вообще вряд ли его планировал. Вмешалась судьба: при подготовке к первой азиатской Олимпиаде, которая прошла в Токио в 1964 г., снесли дом, в котором жил Кензо, и молодой человек решил потратить выплаченную компенсацию на путешествие, на поиск новой жизни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных