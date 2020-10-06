Дайте искусству настояться

Дайте искусству настоятьсяРусский театральный роман и французский хоррор за один вечер
Судя по только что вышедшей книге Александра Ширвиндта «Опережая некролог» (Москва, «Азбука-Аттикус», 2020), автор мало что понимает в изготовлении алкогольных напитков. Впрочем, этот недостаток он успешно компенсирует огромным опытом их распития. Пил Ширвиндт и с Олегом Ефремовым, и с Андреем Мироновым, и со многими другими. Вот, к примеру, история.
В 1959 г. в Саратове у одного старичка умерла жена. В наследство ему досталась богатейшая коллекция домашних настоек. Чтобы не скучать, веселый вдовец поселил у себя в квартире гастролирующих московских артистов. Среди гостей был профессионально пьющий Леонид Марков (одно из тех великих актерских имен, которые следует знать без Google и «Википедии»). Старичок выставил перед Марковым ряд бутылок и последовательно наливал из каждой. В какой-то момент Марков затормозил и сказал: «А вот про этот напиток поподробнее!»