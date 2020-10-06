Дайте искусству настояться

В 1959 г. в Саратове у одного старичка умерла жена. В наследство ему досталась богатейшая коллекция домашних настоек. Чтобы не скучать, веселый вдовец поселил у себя в квартире гастролирующих московских артистов. Среди гостей был профессионально пьющий Леонид Марков (одно из тех великих актерских имен, которые следует знать без Google и «Википедии»). Старичок выставил перед Марковым ряд бутылок и последовательно наливал из каждой. В какой-то момент Марков затормозил и сказал: «А вот про этот напиток поподробнее!»