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Дайте искусству настояться

Русский театральный роман и французский хоррор за один вечер
Стас Жицкий
Ширвиндту 85 лет. Читая его остроумнейшие зарисовки, нам некуда уйти от отчетливого понимания: перед нами веселое и отчасти торжественное прощание со сценой, талантливыми коллегами и собутыльниками, с прекрасной и достойно прожитой жизнью /Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Судя по только что вышедшей книге Александра Ширвиндта «Опережая некролог» (Москва, «Азбука-Аттикус», 2020), автор мало что понимает в изготовлении алкогольных напитков. Впрочем, этот недостаток он успешно компенсирует огромным опытом их распития. Пил Ширвиндт и с Олегом Ефремовым, и с Андреем Мироновым, и со многими другими. Вот, к примеру, история.

В 1959 г. в Саратове у одного старичка умерла жена. В наследство ему досталась богатейшая коллекция домашних настоек. Чтобы не скучать, веселый вдовец поселил у себя в квартире гастролирующих московских артистов. Среди гостей был профессионально пьющий Леонид Марков (одно из тех великих актерских имен, которые следует знать без Google и «Википедии»). Старичок выставил перед Марковым ряд бутылок и последовательно наливал из каждой. В какой-то момент Марков затормозил и сказал: «А вот про этот напиток поподробнее!» 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных