Безошибочный голос

Ну а высшая награда – Нобелевская премия. Шведские академики в целом любят отмечать поэтов: из всех награжденных литераторов примерно четверть – именно поэты. Формулу нобелевского успеха определить тоже в общем-то нетрудно. Творчество писателя Нобелевский комитет интересует далеко не в первую очередь – поэтому среди нобелиатов так много имен, которые, что называется, не на слуху. Будущий лауреат должен быть публичным интеллектуалом – носителем четкой общественной позиции, обычно левого толка. Необходимо чтобы его произведения были переведены на европейские языки. Требуется интеграция в западную академическую среду: нужно много лет дружить с ключевыми – в том числе и шведскими – специалистами по литературе. Для этого важно беспрерывно участвовать в конференциях, форумах, конгрессах и книжных выставках. Важно водить дружбу с самими нобелевскими лауреатами, публиковаться у издателей, которым принадлежат права на их книги. Перед тем как претендовать на Нобелевскую, неплохо бы получить десяток других международных премий. И еще принципиален возраст: лауреату Нобелевской премии по литературе в среднем 65+.