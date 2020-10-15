В Португалии открылся парк развлечений для любителей вина

По своему размаху португальский проект превзошел все предыдущие попытки разработать винную тему в формате культурно-массовой достопримечательности. Для сравнения: на работающий в Бордо с 2016 г. грандиозный винный центр Cité du Vin было потрачено «лишь» около 80 млн евро. В силу пандемических ограничений потоки туристов на WOW пока не нахлынули, и широкая публика еще не успела оценить концепцию по достоинству, но масштабы вложений, конечно, вызывают тот wow-эффект, на который рассчитывали учредители.