В Португалии открылся парк развлечений для любителей вина

В Португалии открылся парк развлечений для любителей винаВино как шоу – свежая многообещающая мировая тенденция
В винной столице Португалии, городе Порту, после пяти с лишним лет подготовительной работы открылся крупнейший в мире парк развлечений для любителей вина – World of Wine, сокращенно WOW. Объединив шесть тематических музеев и две специализированные школы, проект взял на себя амбициозную культурно-образовательную миссию. Переоборудование винных погребов, в которых на площади 55 000 кв. м расположился мегааттракцион, обошлось инвесторам в 105 млн евро.
По своему размаху португальский проект превзошел все предыдущие попытки разработать винную тему в формате культурно-массовой достопримечательности. Для сравнения: на работающий в Бордо с 2016 г. грандиозный винный центр Cité du Vin было потрачено «лишь» около 80 млн евро. В силу пандемических ограничений потоки туристов на WOW пока не нахлынули, и широкая публика еще не успела оценить концепцию по достоинству, но масштабы вложений, конечно, вызывают тот wow-эффект, на который рассчитывали учредители.