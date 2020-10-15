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В Португалии открылся парк развлечений для любителей вина

Вино как шоу – свежая многообещающая мировая тенденция
Игорь Сердюк
Первый винный люкс-отель Yeatman открылся на высоком склоне Вила-Нова-ди-Гайя в 2010 г., а спустя год здесь же появился ресторан высокой кухни /WOW Porto

В винной столице Португалии, городе Порту, после пяти с лишним лет подготовительной работы открылся крупнейший в мире парк развлечений для любителей вина – World of Wine, сокращенно WOW. Объединив шесть тематических музеев и две специализированные школы, проект взял на себя амбициозную культурно-образовательную миссию. Переоборудование винных погребов, в которых на площади 55 000 кв. м расположился мегааттракцион, обошлось инвесторам в 105 млн евро.

По своему размаху португальский проект превзошел все предыдущие попытки разработать винную тему в формате культурно-массовой достопримечательности. Для сравнения: на работающий в Бордо с 2016 г. грандиозный винный центр Cité du Vin было потрачено «лишь» около 80 млн евро. В силу пандемических ограничений потоки туристов на WOW пока не нахлынули, и широкая публика еще не успела оценить концепцию по достоинству, но масштабы вложений, конечно, вызывают тот wow-эффект, на который рассчитывали учредители.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных