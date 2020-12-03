Манипулятор с камерой Сесил Битон

Икона стиля – эпитет, задающий высокую планку, ко многому обязывающий и в последние годы тиражируемый широко, но чаще без причины, к Сесилу Битону применим как раз с полным основанием. За свою полувековую карьеру в фотографии он заслужил статус законодателя мод и фотографа-эстета, ставшего творцом знакового для XX в. культа знаменитостей. Он обладал безупречным чувством стиля и редким чутьем в отношении подлинного таланта. Его героями никогда не становились старлетки, подражатели, мастера спекуляций и пустышки. Битон был составителем карты звездного неба в мире моды, и координаты каждой звезды были выверены им с абсолютной точностью.