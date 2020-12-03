Манипулятор с камерой Сесил Битон

Манипулятор с камерой Сесил Битон9 декабря в Эрмитаже открывается выставка легендарного британского фотографа
Икона стиля – эпитет, задающий высокую планку, ко многому обязывающий и в последние годы тиражируемый широко, но чаще без причины, к Сесилу Битону применим как раз с полным основанием. За свою полувековую карьеру в фотографии он заслужил статус законодателя мод и фотографа-эстета, ставшего творцом знакового для XX в. культа знаменитостей. Он обладал безупречным чувством стиля и редким чутьем в отношении подлинного таланта. Его героями никогда не становились старлетки, подражатели, мастера спекуляций и пустышки. Битон был составителем карты звездного неба в мире моды, и координаты каждой звезды были выверены им с абсолютной точностью.
Ретроспективная выставка «Сесил Битон и культ звезд» подготовлена Эрмитажем совместно с Архивом студии Сесила Битона (Cecil Beaton Studio Archive) в рамках проекта «Эрмитаж 20/21». Здесь собрано более сотни работ Битона разных лет из архивов не только студии фотографа, но и журналов Vogue и Vanity Fair, а также из коллекции лондонского Victoria and Albert Museum. Эрмитажная ретроспектива работ Битона станет первой в России.