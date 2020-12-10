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Искусство выходит на большую воду

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Александр Разинков
Современное искусство, как и многие другие отрасли, ищет новые площадки и формы выражения, удобные как для клиентов, так и для художников и визионеров в области культуры /Stefan Wermuth / REUTER

Из-за отмены или переноса выставок и повального перехода аукционов и вернисажей в онлайн, а также на фоне общей нестабильности в связи с пандемией коронавируса галереи современного искусства во всем мире оказались в тяжелом положении. Исследование, проведенное Americans for the Art и охватившее более 11 000 галерей и других игроков рынка в США, выявило, что 70% участников называют последствия пандемии для своего бизнеса «серьезными» или «критическими».

А по оценке специалистов международной ярмарки Art Basel и швейцарского банка UBS, за первое полугодие 2020 г. падение продаж современного искусства составило 36%. Почти треть галерей вынуждены сократить штат. Структура сделок тоже кардинально поменялась: в прошлом году в онлайне покупалось только 10% всех работ, теперь – 37%. В исследовании Art Basel и UBS приняло участие около 800 фирм из 60 стран мира, вместе с ними опросили и состоятельных коллекционеров. Последние, несмотря на коронавирусные ограничения, в подавляющем большинстве – 82% – выражают желание посещать выставки и другие арт-события, причем среди миллениалов этот показатель составляет 91%.

Очевидно, что современное искусство, как и многие другие отрасли, переживает временный кризис. Тем не менее индустрия демонстрирует, что умеет подстраиваться под обстоятельства и ищет новые площадки и формы выражения, удобные как для клиентов, так и для художников, галеристов, меценатов и визионеров в области культуры. Большую популярность приобрели онлайн-выставки и цифровые шоурумы (например, лондонская галерея Courtauld недавно заявила, что количество ее виртуальных посетителей выросло в 7 раз). По-настоящему большое значение приобрели социальные сети: спустя несколько недель после начала пандемии даже такие мастодонты рынка, как Christie’s, уже продавали (и продали) работы через Instagram. Самые смелые деятели предлагают выработать новый подход к организации выставочного пространства – и он, по их мнению, обязательно должен отражать современные реалии тотального социального дистанцирования и вместе с тем всеобщей доступности. В результате в зону особого внимания попадают не только нестандартные форматы, но и нетипичные локации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных