Искусство выходит на большую воду

Очевидно, что современное искусство, как и многие другие отрасли, переживает временный кризис. Тем не менее индустрия демонстрирует, что умеет подстраиваться под обстоятельства и ищет новые площадки и формы выражения, удобные как для клиентов, так и для художников, галеристов, меценатов и визионеров в области культуры. Большую популярность приобрели онлайн-выставки и цифровые шоурумы (например, лондонская галерея Courtauld недавно заявила, что количество ее виртуальных посетителей выросло в 7 раз). По-настоящему большое значение приобрели социальные сети: спустя несколько недель после начала пандемии даже такие мастодонты рынка, как Christie’s, уже продавали (и продали) работы через Instagram. Самые смелые деятели предлагают выработать новый подход к организации выставочного пространства – и он, по их мнению, обязательно должен отражать современные реалии тотального социального дистанцирования и вместе с тем всеобщей доступности. В результате в зону особого внимания попадают не только нестандартные форматы, но и нетипичные локации.