Город подсел на дачу

Впрочем, новое увлечение горожан не имеет ничего общего с сельским хозяйством. Многие и раньше любили запостить на свою страничку фото собранных в лесу грибов, интерьеры обшитых деревом комнат, чаепитие на террасе, помидоры с собственного огорода или корзину с собранными яблоками. Однако в этом году «пасторальные» публикации приняли массовый характер и затронули аккаунты именитых инфлюенсеров. В частности, соцсети восторженно встретили фотографию футболиста Дэвида Бекхэма на фоне бескрайних полей и снимок с актрисой Николь Кидман в легкомысленных леггинсах, наблюдающей за закатом явно со своего домашнего газона.