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Город подсел на дачу

Массовый интерес к загородной жизни привел к появлению нового тренда
Инна Осиновская
Денис Абрамов / Ведомости

Одним из следствий пандемии и самоизоляции стал рост интереса к сельской жизни. Тренд получил уже свое название – cottagecore. Публикации с таким хэштегом заполонили соцсети: только в Instagram уже больше миллиона постов с фотографиями, маркированными #cottagecore, в Tik Tok – 4,5 млрд релевантных видеопубликаций.

Впрочем, новое увлечение горожан не имеет ничего общего с сельским хозяйством. Многие и раньше любили запостить на свою страничку фото собранных в лесу грибов, интерьеры обшитых деревом комнат, чаепитие на террасе, помидоры с собственного огорода или корзину с собранными яблоками. Однако в этом году «пасторальные» публикации приняли массовый характер и затронули аккаунты именитых инфлюенсеров. В частности, соцсети восторженно встретили фотографию футболиста Дэвида Бекхэма на фоне бескрайних полей и снимок с актрисой Николь Кидман в легкомысленных леггинсах, наблюдающей за закатом явно со своего домашнего газона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных