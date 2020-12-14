Город подсел на дачу

Город подсел на дачуМассовый интерес к загородной жизни привел к появлению нового тренда
Одним из следствий пандемии и самоизоляции стал рост интереса к сельской жизни. Тренд получил уже свое название – cottagecore. Публикации с таким хэштегом заполонили соцсети: только в Instagram уже больше миллиона постов с фотографиями, маркированными #cottagecore, в Tik Tok – 4,5 млрд релевантных видеопубликаций.
Впрочем, новое увлечение горожан не имеет ничего общего с сельским хозяйством. Многие и раньше любили запостить на свою страничку фото собранных в лесу грибов, интерьеры обшитых деревом комнат, чаепитие на террасе, помидоры с собственного огорода или корзину с собранными яблоками. Однако в этом году «пасторальные» публикации приняли массовый характер и затронули аккаунты именитых инфлюенсеров. В частности, соцсети восторженно встретили фотографию футболиста Дэвида Бекхэма на фоне бескрайних полей и снимок с актрисой Николь Кидман в легкомысленных леггинсах, наблюдающей за закатом явно со своего домашнего газона.