Онлайн-сети для гурманов

Онлайн-сети для гурмановКак рестораны высокой кухни справляются с пандемией
2020 год заставил людей поменять многие привычки, а игрокам сферы услуг пришлось срочно осваивать интернет-технологии. Рестораны, куда раньше мы ходили не столько за вкусной едой, сколько за атмосферой, новыми эмоциями и общением, были вынуждены искать новые формы взаимодействия с потребителем.
Многие известные шефы, ужины которых в докарантинную эпоху стоили несколько сотен евро и были расписаны на месяцы вперед, были вынуждены срочно придумывать более демократичные форматы. В результате гурманы смогли попробовать пиццу Мауро Колагреко (Mirazur), бургеры Рене Редзепи (Noma 2.0) и сэндвичи Дани Гарсия (Dani Garcia Restaurant). «Пандемия очень круто изменила гастрономический мир, – говорит шеф-повар Buro.TSUM Владимир Чистяков. – Мы слишком много думали о впечатлениях, вкусах, пытаясь найти какие-то новые форматы и темы для хайпа. И забывали о том, чем в реальности должны заниматься.
Карантин вернул всех на землю. Он напомнил, что главная задача любого ресторан – кормить людей. А доставка – это хороший способ зарабатывать деньги, когда нужно выживать. Поэтому мы начали искать новые форматы, возвращаясь от высокой гастрономии и маленьких порций к обычной, понятной еде. Потому что именно такая еда нужна людям в это сложное время». «2020-й стал для ресторанного рынка годом выживания, – продолжает главный продюсер премии Where to Eat Ирина Тиусонина. – Вряд ли кому-то из непрофильных ресторанов доставка принесла славу и деньги. У кого-то, конечно, получилось словить хайп. Например, Хезрет-Арслан Бердиев запустил в доставку не интеллектуальные блюда из Birch, а среднеазиатскую кухню – это было неожиданно и сработало. Но все равно это был вопрос выживания, сохранения команды».