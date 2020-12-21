Онлайн-сети для гурманов

Карантин вернул всех на землю. Он напомнил, что главная задача любого ресторан – кормить людей. А доставка – это хороший способ зарабатывать деньги, когда нужно выживать. Поэтому мы начали искать новые форматы, возвращаясь от высокой гастрономии и маленьких порций к обычной, понятной еде. Потому что именно такая еда нужна людям в это сложное время». «2020-й стал для ресторанного рынка годом выживания, – продолжает главный продюсер премии Where to Eat Ирина Тиусонина. – Вряд ли кому-то из непрофильных ресторанов доставка принесла славу и деньги. У кого-то, конечно, получилось словить хайп. Например, Хезрет-Арслан Бердиев запустил в доставку не интеллектуальные блюда из Birch, а среднеазиатскую кухню – это было неожиданно и сработало. Но все равно это был вопрос выживания, сохранения команды».