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Онлайн-сети для гурманов

Как рестораны высокой кухни справляются с пандемией
Алла Храбрых
White Rabbit Family

2020 год заставил людей поменять многие привычки, а игрокам сферы услуг пришлось срочно осваивать интернет-технологии. Рестораны, куда раньше мы ходили не столько за вкусной едой, сколько за атмосферой, новыми эмоциями и общением, были вынуждены искать новые формы взаимодействия с потребителем.

Многие известные шефы, ужины которых в докарантинную эпоху стоили несколько сотен евро и были расписаны на месяцы вперед, были вынуждены срочно придумывать более демократичные форматы. В результате гурманы смогли попробовать пиццу Мауро Колагреко (Mirazur), бургеры Рене Редзепи (Noma 2.0) и сэндвичи Дани Гарсия (Dani Garcia Restaurant). «Пандемия очень круто изменила гастрономический мир, – говорит шеф-повар Buro.TSUM Владимир Чистяков. – Мы слишком много думали о впечатлениях, вкусах, пытаясь найти какие-то новые форматы и темы для хайпа. И забывали о том, чем в реальности должны заниматься.

Карантин вернул всех на землю. Он напомнил, что главная задача любого ресторан – кормить людей. А доставка – это хороший способ зарабатывать деньги, когда нужно выживать. Поэтому мы начали искать новые форматы, возвращаясь от высокой гастрономии и маленьких порций к обычной, понятной еде. Потому что именно такая еда нужна людям в это сложное время». «2020-й стал для ресторанного рынка годом выживания, – продолжает главный продюсер премии Where to Eat Ирина Тиусонина. – Вряд ли кому-то из непрофильных ресторанов доставка принесла славу и деньги. У кого-то, конечно, получилось словить хайп. Например, Хезрет-Арслан Бердиев запустил в доставку не интеллектуальные блюда из Birch, а среднеазиатскую кухню – это было неожиданно и сработало. Но все равно это был вопрос выживания, сохранения команды».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных