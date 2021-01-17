Ковид и счастье

Ковид и счастьеКоронавирус сделал жителей одних стран несчастными, а других, наоборот, счастливыми
Пандемия и связанные с нею ограничения вносят изменения в систему ценностей людей. По данным опроса, проведенного Mile Group, загадывая желания на 2021 г., 79% россиян мечтали о здоровье для себя и своих близких. Это на 9 п. п. больше, чем в 2019 г. Еще 58% очень хотят счастья – и это тоже на 9 п. п. выше по сравнению с результатами прошлого опроса. Замыкают тройку самых заветных желаний деньги: о них мечтало 36% – на 6 п. п. больше, чем годом раньше.
Количество тех, кто желает себе и близким удовлетворения базовых человеческих потребностей, возросло просто потому, что в ковидных условиях люди пытаются по-новому ответить на вопросы о смысле жизни, считают авторы исследования. «За прошедший год восприятие многих людей изменилось под воздействием страха, – комментирует результаты основатель Mile Group, доктор социологических наук Андрей Милехин. – Страх за собственную жизнь и жизнь близких, новости о количестве заболевших и погибших, информационные фейки и проч. – все это не могло пройти бесследно. В этой ситуации увеличилось число респондентов, желающих себе и близким счастья и здоровья. Деньги тоже воспринимаются как некий залог стабильности. Для одних это просто вопрос выживания. Для других – повод задуматься о том, как тратить деньги более осмысленно, быть может даже помогая другим».