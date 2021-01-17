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Ковид и счастье

Коронавирус сделал жителей одних стран несчастными, а других, наоборот, счастливыми
Екатерина Кудашкина
Из-за коронавируса жители многих стран стали чувствовать себя менее счастливыми. Но есть страны, где уровень счастья, напротив, вырос /Екатерина Ширинкина / Ведомости

Пандемия и связанные с нею ограничения вносят изменения в систему ценностей людей. По данным опроса, проведенного Mile Group, загадывая желания на 2021 г., 79% россиян мечтали о здоровье для себя и своих близких. Это на 9 п. п. больше, чем в 2019 г. Еще 58% очень хотят счастья – и это тоже на 9 п. п. выше по сравнению с результатами прошлого опроса. Замыкают тройку самых заветных желаний деньги: о них мечтало 36% – на 6 п. п. больше, чем годом раньше. 

Количество тех, кто желает себе и близким удовлетворения базовых человеческих потребностей, возросло просто потому, что в ковидных условиях люди пытаются по-новому ответить на вопросы о смысле жизни, считают авторы исследования. «За прошедший год восприятие многих людей изменилось под воздействием страха, – комментирует результаты основатель Mile Group, доктор социологических наук Андрей Милехин. – Страх за собственную жизнь и жизнь близких, новости о количестве заболевших и погибших, информационные фейки и проч. – все это не могло пройти бесследно. В этой ситуации увеличилось число респондентов, желающих себе и близким счастья и здоровья. Деньги тоже воспринимаются как некий залог стабильности. Для одних это просто вопрос выживания. Для других – повод задуматься о том, как тратить деньги более осмысленно, быть может даже помогая другим». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных