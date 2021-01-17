Ковид и счастье

Количество тех, кто желает себе и близким удовлетворения базовых человеческих потребностей, возросло просто потому, что в ковидных условиях люди пытаются по-новому ответить на вопросы о смысле жизни, считают авторы исследования. «За прошедший год восприятие многих людей изменилось под воздействием страха, – комментирует результаты основатель Mile Group, доктор социологических наук Андрей Милехин. – Страх за собственную жизнь и жизнь близких, новости о количестве заболевших и погибших, информационные фейки и проч. – все это не могло пройти бесследно. В этой ситуации увеличилось число респондентов, желающих себе и близким счастья и здоровья. Деньги тоже воспринимаются как некий залог стабильности. Для одних это просто вопрос выживания. Для других – повод задуматься о том, как тратить деньги более осмысленно, быть может даже помогая другим».