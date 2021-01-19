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Комикс – это детокс

Чтение комикса задействует оба полушария мозга, а чтение текста – только одно
Екатерина Кудашкина
Комикс, по сути, это история в картинках и такой нарратив известен начиная с наскальных изображений и рисунков в египетских пирамидах /GETTY IMAGES

15 января 2021 г. на аукционе Artcurial в Париже анонимный частный коллекционер заплатил 3,2 млн евро за небольшую картинку, выполненную акварелью, чернилами и гуашью. Лист бумаги размером 34 х 34 см с изображением сохранился неважно – он был сложен пополам, и на нем были какие-то пятна. Но это был рисунок самого Эрже (Жоржа Проспера Реми) – легендарного бельгийского художника, автора комиксов про репортера Тинтина и его пса по кличке Снежок, пользующихся неизменной любовью читателей всех возрастов на протяжении последних 90 лет. Неудивительно, что цена на этот рисунок – эскиз обложки книги приключений Тинтина «Голубой лотос», впервые изданной в 1936 г., – превысила самые оптимистичные ожидания устроителей торгов: они рассчитывали выручить за него максимум 2,8 млн евро.

Картинки из прошлого

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных