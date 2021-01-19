Комикс – это детокс

15 января 2021 г. на аукционе Artcurial в Париже анонимный частный коллекционер заплатил 3,2 млн евро за небольшую картинку, выполненную акварелью, чернилами и гуашью. Лист бумаги размером 34 х 34 см с изображением сохранился неважно – он был сложен пополам, и на нем были какие-то пятна. Но это был рисунок самого Эрже (Жоржа Проспера Реми) – легендарного бельгийского художника, автора комиксов про репортера Тинтина и его пса по кличке Снежок, пользующихся неизменной любовью читателей всех возрастов на протяжении последних 90 лет. Неудивительно, что цена на этот рисунок – эскиз обложки книги приключений Тинтина «Голубой лотос», впервые изданной в 1936 г., – превысила самые оптимистичные ожидания устроителей торгов: они рассчитывали выручить за него максимум 2,8 млн евро.