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Парусному спорту коронавирус не помеха

В Окленде начался отбор на финал America’s Cup
Александр Разинков
Для участия в соревнованиях команды должны иметь пару суперинновационных карбоновых яхт с подводными крыльями вместо киля и парусом-крылом, которые могут разгоняться до 50 узлов (под 100 км/ч) /Reuters

Пандемия COVID-19 серьезным образом повлияла на профессиональный спорт – столько соревнований высшего уровня по всему миру не отменяли со времен Второй мировой войны. Были перенесены летняя Олимпиада, чемпионаты Европы, Америки и Африки по футболу, международные турниры по баскетболу, хоккею и многим другим видам.

А вот парусному спорту досталось чуть меньше. Что, в общем, неудивительно, ведь дистанцирование здесь присутствует исторически – особенно между зрителями и спортсменами. И главное состязание в дисциплине – Кубок «Америки» – пройдет, как и было запланировано изначально, в марте. Тем не менее организаторы понесли серьезные убытки и даже недосчитались нескольких команд-участниц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных