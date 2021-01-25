Парусному спорту коронавирус не помеха

А вот парусному спорту досталось чуть меньше. Что, в общем, неудивительно, ведь дистанцирование здесь присутствует исторически – особенно между зрителями и спортсменами. И главное состязание в дисциплине – Кубок «Америки» – пройдет, как и было запланировано изначально, в марте. Тем не менее организаторы понесли серьезные убытки и даже недосчитались нескольких команд-участниц.