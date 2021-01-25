Парусному спорту коронавирус не помеха

Парусному спорту коронавирус не помехаВ Окленде начался отбор на финал America’s Cup
Пандемия COVID-19 серьезным образом повлияла на профессиональный спорт – столько соревнований высшего уровня по всему миру не отменяли со времен Второй мировой войны. Были перенесены летняя Олимпиада, чемпионаты Европы, Америки и Африки по футболу, международные турниры по баскетболу, хоккею и многим другим видам.
А вот парусному спорту досталось чуть меньше. Что, в общем, неудивительно, ведь дистанцирование здесь присутствует исторически – особенно между зрителями и спортсменами. И главное состязание в дисциплине – Кубок «Америки» – пройдет, как и было запланировано изначально, в марте. Тем не менее организаторы понесли серьезные убытки и даже недосчитались нескольких команд-участниц.
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