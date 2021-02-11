Книжные коллекции как произведения искусства

Книжные коллекции как произведения искусстваКто и зачем собирает сегодня бумажные издания
В 2019 г. объем рынка электронной литературы в России вырос на 35% и достиг 6,5 млрд руб. За прошлый год, по оценке «Литреса», этот сегмент вырос еще на 31% до 8,5 млрд руб. В то же время, по прогнозам группы «Эксмо-АСТ», объем всего книжного рынка (включающего бумажные, электронные и аудиокниги) снизится за 2020 г. на 15%. Достоинства электронных книг известны и неоспоримы. Однако быстрый рост этого рынка совсем не означает, что настоящих библиофилов становится меньше. И многие по-прежнему коллекционируют бумажные книги, но уже как произведения искусства.
Оставим в стороне слабо поддающийся систематизации феномен авторских тематических библиотек, какую собирал, например, герой романа Артуро Переса-Реверте «Клуб Дюма, или Тень Ришелье» Варо Борха (он коллекционировал издания о дьяволе).
Поговорим о фамильных, малотиражных, эксклюзивных и прочих библиотеках. Книги для них сверстаны по всем правилам графического дизайна, с полями, отступами, идеально оформленными колонтитулами и прочими дорогими сердцу типографа кунштюками. Печатают их на качественной, специально подобранной бумаге, дополняя текст выдающимися иллюстрациями. Переплетают такие книги вручную, обрезы им делают цветными или золотыми. Но, пожалуй, больше всего страсти и ремесленного труда вкладывается в переплет. Из замши или сафьянной кожи, с золотым тиснением, с монограммой владельца библиотеки на корешке – книги в таких переплетах как одетые в haute couture женщины.