Книжные коллекции как произведения искусства

В 2019 г. объем рынка электронной литературы в России вырос на 35% и достиг 6,5 млрд руб. За прошлый год, по оценке «Литреса», этот сегмент вырос еще на 31% до 8,5 млрд руб. В то же время, по прогнозам группы «Эксмо-АСТ», объем всего книжного рынка (включающего бумажные, электронные и аудиокниги) снизится за 2020 г. на 15%. Достоинства электронных книг известны и неоспоримы. Однако быстрый рост этого рынка совсем не означает, что настоящих библиофилов становится меньше. И многие по-прежнему коллекционируют бумажные книги, но уже как произведения искусства.