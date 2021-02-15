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Как технологии служат дизайну

Вещи становятся умнее, ярче и дружелюбнее
Анна Евстигнеева
Новый формат «оранжевого абажура над столом» – звукопоглощающий светодиодный светильник /Derby

Люди постепенно привыкают полагаться на технологии умного дома, разговаривать с цифровыми помощниками, путешествовать, обставлять дома и примерять одежду с помощью дополненной реальности. При этом людей продолжают окружать реальные, осязаемые предметы. С помощью технологий эти вещи тоже стремятся стать более умными, но еще и более интересными, яркими, контактными, дружелюбными. Что из этого получается – расскажут шесть вдохновляющих примеров от современных дизайнеров.

Единство функции и образа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных