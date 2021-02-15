Как технологии служат дизайну

Люди постепенно привыкают полагаться на технологии умного дома, разговаривать с цифровыми помощниками, путешествовать, обставлять дома и примерять одежду с помощью дополненной реальности. При этом людей продолжают окружать реальные, осязаемые предметы. С помощью технологий эти вещи тоже стремятся стать более умными, но еще и более интересными, яркими, контактными, дружелюбными. Что из этого получается – расскажут шесть вдохновляющих примеров от современных дизайнеров.