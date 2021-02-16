Недооцененный бранч

Бранчи в Москве не самое популярное развлечение. Зря: неспешная еда с бокалом хорошего вина в красивом месте – отличное начало выходного дня. А для ресторанов это хорошая возможность привлечь новых клиентов. Тем более сейчас, когда жители города, пока сидели на карантине, успели соскучиться по ресторанам.