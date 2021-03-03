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Семьи возвращаются в будущее

Как режим изоляции повлиял на институт семьи
Екатерина Кудашкина
Сергей Бобылев / ТАСС

«Если поначалу многие сомневались в том, что из-за пандемии коронавируса гендерное неравенство усугубилось, то теперь таких сомнений не возникает», – заявила в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2021 г. министр иностранных дел Швеции Анн Линде. А по мнению Лоры Лизвуд, генерального секретаря Совета мировых лидеров – женщин (эта организации объединяет более 70 женщин, занимающих или занимавших посты премьеров или президентов стран), ситуация настолько тревожная, что для того, чтобы восстановить равноправие, требуется объединить усилия сразу нескольких стейкхолдеров – государств с их влиянием и аппаратными возможностями, частного сектора, обладающего необходимыми ресурсами, и гражданского общества с его способностью действовать. Что такого случилось, что мир бьет тревогу?

Женский вопрос

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных