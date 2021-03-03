Семьи возвращаются в будущее

«Если поначалу многие сомневались в том, что из-за пандемии коронавируса гендерное неравенство усугубилось, то теперь таких сомнений не возникает», – заявила в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2021 г. министр иностранных дел Швеции Анн Линде. А по мнению Лоры Лизвуд, генерального секретаря Совета мировых лидеров – женщин (эта организации объединяет более 70 женщин, занимающих или занимавших посты премьеров или президентов стран), ситуация настолько тревожная, что для того, чтобы восстановить равноправие, требуется объединить усилия сразу нескольких стейкхолдеров – государств с их влиянием и аппаратными возможностями, частного сектора, обладающего необходимыми ресурсами, и гражданского общества с его способностью действовать. Что такого случилось, что мир бьет тревогу?