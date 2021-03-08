Кино шаговой доступности

Сегодня, в период расцвета онлайн-кинотеатров, традиционные площадки формируют вокруг себя сообщества преданных зрителей-синефилов, для которых поход в кино – возможность стать активным соучастником «киносеанса», а не просто пассивным зрителем. Выбор опций широкий: эксклюзивные просмотры в разных форматах, дискуссии, творческие встречи, лекции и т. д. Новый «клубный» формат московских кинотеатров реализуется в зависимости от аудитории, географии и даже истории места.