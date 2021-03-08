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Кино шаговой доступности

Чем старые московские кинотеатры отвечают видеосервисам
Анна Евстигнеева
Максим Стулов / Ведомости

Сегодня, в период расцвета онлайн-кинотеатров, традиционные площадки формируют вокруг себя сообщества преданных зрителей-синефилов, для которых поход в кино – возможность стать активным соучастником «киносеанса», а не просто пассивным зрителем. Выбор опций широкий: эксклюзивные просмотры в разных форматах, дискуссии, творческие встречи, лекции и т. д. Новый «клубный» формат московских кинотеатров реализуется в зависимости от аудитории, географии и даже истории места.

Клуб для соседей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных