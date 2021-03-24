Lamborghini и Porsche докатились до TikTok

В конце прошлого года сразу несколько производителей автомобилей класса люкс зарегистрировались в TikTok. В частности, осенью на платформу пришел Lamborghini. «На официальный аккаунт итальянского бренда [за прошедшее время] подписалось более 373 000 пользователей, а видеоролики компании набрали 1,6 млн лайков», – рассказали «Ведомостям» в пресс-службе TikTok. Вcлед за Lamborghini в соцсети появился немецкий Porsche. «На первом этапе мы публиковали наш контент без каких-либо платных [рекламных] усилий, чтобы понять поведение и интересы аудитории, – сообщил представитель Porsche. – За короткий промежуток времени нам удалось органически вырасти до 38 000 подписчиков. На следующем этапе мы намерены сфокусироваться на пользовательском контенте и платных активностях, чтобы использовать потенциал этой платформы по максимуму». Rolls-Royce, Bentley, Jaguar и Aston Martin заявили, что пока присматриваются к TikTok, параллельно продолжая развивать свои страницы в Instagram, Facebook, YouTube и других социальных сетях.