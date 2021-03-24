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Lamborghini и Porsche докатились до TikTok

Премиум-бренды стараются привлечь внимание богатеющих зумеров
Мария Разумова
Rolls-Royce, Bentley, Jaguar и Aston Martin заявили, что пока присматриваются к TikTok /Андрей Гордеев / Ведомости

В конце прошлого года сразу несколько производителей автомобилей класса люкс зарегистрировались в TikTok. В частности, осенью на платформу пришел Lamborghini. «На официальный аккаунт итальянского бренда [за прошедшее время] подписалось более 373 000 пользователей, а видеоролики компании набрали 1,6 млн лайков», – рассказали «Ведомостям» в пресс-службе TikTok. Вcлед за Lamborghini в соцсети появился немецкий Porsche. «На первом этапе мы публиковали наш контент без каких-либо платных [рекламных] усилий, чтобы понять поведение и интересы аудитории, – сообщил представитель Porsche. – За короткий промежуток времени нам удалось органически вырасти до 38 000 подписчиков. На следующем этапе мы намерены сфокусироваться на пользовательском контенте и платных активностях, чтобы использовать потенциал этой платформы по максимуму». Rolls-Royce, Bentley, Jaguar и Aston Martin заявили, что пока присматриваются к TikTok, параллельно продолжая развивать свои страницы в Instagram, Facebook, YouTube и других социальных сетях.

Бренды идут за деньгами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных