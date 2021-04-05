Коронавирус вызвал рост потребности людей в домашних животных

«Домашние животные играют колоссальную роль, буквально спасая человека во время социальной изоляции», – говорит Питер Причард, генеральный директор британской торговой сети Pets at Home. По данным ежегодного отчета британской Ассоциации производителей кормов для домашних животных (PFMA), опубликованного в марте 2021 г., с начала пандемии кошкой, собакой или другим зверем обзавелись 3,2 млн британцев. Из них 74% утверждают, что во время изоляции появление нового друга стало действенной психологической разгрузкой. Резко возросло и количество обращений в приюты, где содержатся бездомные животные.