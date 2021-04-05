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Коронавирус вызвал рост потребности людей в домашних животных

Кошки и собаки помогли многим пережить карантины, одиночество и стрессы
Екатерина Кудашкина
И работникам котокафе, и их посетителям необходимо соблюдать строгие правила общения с кошками /ПЕТР КОВАЛЕВ / ТАСС

«Домашние животные играют колоссальную роль, буквально спасая человека во время социальной изоляции», – говорит Питер Причард, генеральный директор британской торговой сети Pets at Home. По данным ежегодного отчета британской Ассоциации производителей кормов для домашних животных (PFMA), опубликованного в марте 2021 г., с начала пандемии кошкой, собакой или другим зверем обзавелись 3,2 млн британцев. Из них 74% утверждают, что во время изоляции появление нового друга стало действенной психологической разгрузкой. Резко возросло и количество обращений в приюты, где содержатся бездомные животные.

Кошка – друг человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных