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Выставка Watches & Wonders частично перешла в онлайн

Но многие производители швейцарских часов все еще сторонятся продаж в интернете
Екатерина Максимушкина
Часы из коллекции Hermes H08 /Denis Balibouse / Reuters

В 2021 г. выставка Watches & Wonders, которую Фонд высокого часового искусства (Foundation de la Haute Horlogerie, FHH) традиционно проводил в швейцарской Женеве, частично перешла в онлайн. С 7 по 13 апреля, в первую неделю мероприятия, 38 компаний показывали новые модели часов не в физическом выставочном пространстве, а в цифровом – на платформе watchesandwonders.com. Контент был разнообразный и интерактивный: более 500 пресс-конференций, ежедневное «утреннее шоу» в прямом эфире, шесть панельных дискуссий с экспертами, ток-шоу, вебинары – ну и, конечно, презентации новых моделей.

Впрочем, с 14 по 18 апреля половина компаний-участниц онлайн-части выставки все-таки соберется очно, но не в Женеве, а в Шанхае, в выставочном комплексе West Bund Art Center. Там бренды наконец смогут презентовать новинки вживую в почти привычном формате («почти», так как попасть на пятидневную выставку можно будет только по приглашению организаторов). По словам главы FHH Эмманюэля Перрена, Китай стал единственной подходящей локацией для проведения выставки – только там сейчас возможно организовать мероприятие, не рискуя, что в последний момент оно будет отменено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных