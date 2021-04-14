Выставка Watches & Wonders частично перешла в онлайн

Впрочем, с 14 по 18 апреля половина компаний-участниц онлайн-части выставки все-таки соберется очно, но не в Женеве, а в Шанхае, в выставочном комплексе West Bund Art Center. Там бренды наконец смогут презентовать новинки вживую в почти привычном формате («почти», так как попасть на пятидневную выставку можно будет только по приглашению организаторов). По словам главы FHH Эмманюэля Перрена, Китай стал единственной подходящей локацией для проведения выставки – только там сейчас возможно организовать мероприятие, не рискуя, что в последний момент оно будет отменено.