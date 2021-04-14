Выставка Watches & Wonders частично перешла в онлайн

Выставка Watches & Wonders частично перешла в онлайнНо многие производители швейцарских часов все еще сторонятся продаж в интернете
В 2021 г. выставка Watches & Wonders, которую Фонд высокого часового искусства (Foundation de la Haute Horlogerie, FHH) традиционно проводил в швейцарской Женеве, частично перешла в онлайн. С 7 по 13 апреля, в первую неделю мероприятия, 38 компаний показывали новые модели часов не в физическом выставочном пространстве, а в цифровом – на платформе watchesandwonders.com. Контент был разнообразный и интерактивный: более 500 пресс-конференций, ежедневное «утреннее шоу» в прямом эфире, шесть панельных дискуссий с экспертами, ток-шоу, вебинары – ну и, конечно, презентации новых моделей.
Впрочем, с 14 по 18 апреля половина компаний-участниц онлайн-части выставки все-таки соберется очно, но не в Женеве, а в Шанхае, в выставочном комплексе West Bund Art Center. Там бренды наконец смогут презентовать новинки вживую в почти привычном формате («почти», так как попасть на пятидневную выставку можно будет только по приглашению организаторов). По словам главы FHH Эмманюэля Перрена, Китай стал единственной подходящей локацией для проведения выставки – только там сейчас возможно организовать мероприятие, не рискуя, что в последний момент оно будет отменено.