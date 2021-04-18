Бизнес-ланч по-новому

Карантин и другие коронавирусные ограничения постепенно снимаются. В результате даже самые осторожные работодатели уже возвращают работников в офисы. А значит, вновь возникают вопросы организации как питания сотрудников, так и разнообразных перекусов, кофе-брейков и ланчей во время конференций, митингов и семинаров.