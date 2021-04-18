Бизнес-ланч по-новому

Бизнес-ланч по-новомуЧто изменилось в сервисах доставки еды в офисы и на мероприятия за время карантина
Карантин и другие коронавирусные ограничения постепенно снимаются. В результате даже самые осторожные работодатели уже возвращают работников в офисы. А значит, вновь возникают вопросы организации как питания сотрудников, так и разнообразных перекусов, кофе-брейков и ланчей во время конференций, митингов и семинаров.
Впрочем, месяцы дистанционной работы не просто изменили этот рынок, они во многом пошли ему на пользу. Даже самые консервативно настроенные клиенты оценили преимущества онлайн-покупок и привыкли заказывать товары и услуги через интернет. А поставщики услуг значительно расширили свой список услуг и готовы выполнять сложные запросы клиентов.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам