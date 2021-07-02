Следующий Джеймс Бонд может быть темнокожим

Гражданин англоговорящего мира

Американский продюсер Шонда Раймс, работавшая над «Бриджертонами», долгое время не подозревала, что Пейдж родился не в США. Он такой разносторонний актер, что вжился в роль американца, восхищалась она в разговоре со Square Mile. Журналист этого издания тоже отмечал, что с ним Пейдж говорит как типичный житель Северного Лондона, но легко может переключиться на американский английский или на английский, на котором говорят в Зимбабве. Сам Пейдж объяснял, что отец говорил очень похоже на английских дикторов 1920-х: «Я усвоил этот акцент британских властей в постколониальном Зимбабве <...> Но также научился разговаривать [на английском], как родственники моей матери в деревне. Потому что, если вы заговорите как англичанин, вас не примут в свой круг и не будут вам доверять».

Пейджа можно назвать гражданином мира. Детство он провел в Зимбабве, юность – в Лондоне, а последние пять лет – преимущественно в Лос-Анджелесе. Но он часто бывает в Великобритании. «Формально я живу в Лондоне, – говорил он журналу Interview. – Во всяком случае, туда приходят все мои счета».