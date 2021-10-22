Как Кевин Файги стал директором вселенной Marvel

Тема была знакома Файги. Он увлекался в детстве «Людьми Икс», но не комиксами, а мультсериалом по комиксам. В попытках выделиться он проштудировал все, что было написано и снято на эту тему. «Я стал писать заметки про мир людей Икс, – рассказывал Файги интернет-изданию We Minored in Film. – Поскольку Лорен – потрясающий наставник и очень любезная женщина, она читала мои заметки. В конце концов она начала приглашать: «Эй, заходи в офис и садись поработай со мной». Я сидел с Томом Десанто, продюсером «Людей Икс», и [режиссером] Брайаном Сингером». Файги сыграл очень важную роль в том, чтобы фильм вышел в духе комиксов и мультсериала. Например, в первые дни производства Файги поднял шум, что прическа кино-Росомахи не соответствует книжному и мультипликационному герою. Это очень впечатлило Ави Арада, президента Marvel Studios, владевшей франшизой про супергероев. У Арада были большие планы на экранизацию людей Икс, так что он переманил Файги от Доннеров и назначил его главным представителем Marvel Studios в Лос-Анджелесе.