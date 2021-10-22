Как Кевин Файги стал директором вселенной Marvel

Как Кевин Файги стал директором вселенной MarvelИ как она создавалась
Marvel Studios на этой неделе объявила, что откладывает премьеры сразу восьми фильмов, ближайшая из которых была запланирована на март следующего года. «Доктор Стрэндж 2», «Тор 4», «Черная пантера 2», «Марвелы» зрители увидят на несколько месяцев позже. Очередная часть франшизы «Человек-муравей и Оса» запоздает на полгода, а «Индиана Джонс 5» отложен почти на год. На этом фоне выделяется только фильм Marvel, о котором пока ничего не известно, но который покажут теперь раньше, правда, всего на неделю: 3 ноября 2023 г. вместо 10 ноября. То есть сбилось расписание у всех ближайших новинок производства Marvel, кроме «Вечных», которые выходят через две недели, и «Стражей Галактики 3», намеченных на май 2023 г.
Президент Marvel Кевин Файги объясняет это эффектом домино. Из-за изменений в сроках сдачи некоторых фильмов они бы вышли со слишком небольшим перерывом и боролись бы друг с другом за зрителя. Но, сдвинув одну премьеру, пришлось переносить и все следующие. «У нас множество слотов [в расписании кинотеатров], так что мы просто сменили слоты», – успокоил Файги поклонников в своем Twitter.
В итоге вместо традиционных трех месяцев, проходящих между премьерами о мире Marvel (франшиза «Кинематографическая вселенная Marvel», MCU) , зрителей ждет пять: в декабре должен выйти фильм по мирам Marvel «Человек-паук: Нет пути домой» (но его выпускает не Marvel, а владеющая правами на него Sony Pictures Entertainment). Затем вместо марта 2022 г. фильм про доктора Стрэнджа появится в мае 2022 г. «Я думаю, мы все это переживем», – заявил Файги журналу Variety.
Поклонники MCU привыкли, что фильмы Marvel появляются в объявленные даты, писало интернет-издание Looper. Файги гордился, что каждый фильм, над которым работала студия, имел четкий график, который неукоснительно соблюдался: «Отчасти это проблема, а отчасти – удовольствие. Последнее заключается в том, что вы четко знаете: вы работаете над сценарием, который обязательно будет экранизирован, вы не будете вечно в аду разработки – у вас есть финишная черта».
Но 2000 год был полон исключениями – например, «Вечные» должны были выйти как раз в прошлом году. Теперь, похоже, задержки входят у Marvel в привычку. Прежде студия оправдывала их пандемией, но в этот раз Файги не стал ссылаться на форс-мажор.
Впрочем, человеку, который превратил Marvel из обремененной долгами комикс-студии в кинематографического гиганта, можно простить и не такое.
Файги выбирает наставника
Как ни странно, Файги не был в детстве любителем комиксов. Он родился 2 июня 1973 г. в Бостоне (Массачусетс). Когда ему было три года, родители перебрались в Вестфилд (Нью-Джерси) в дом с садом. Подростком он увлекся «Звездными войнами» (Star Wars, первый фильм франшизы вышел в 1977 г.). Причем не только фильмами, но и книгами, которые писались по миру этой саги, – не комиксами, а настоящими повестями. «Книги – это было потрясающе, потому что в них вошло гораздо больше, чем в фильмы, – рассказывал он журналу Vanity Fair. – На заднем плане мелькает какой-то персонаж. А благодаря книге вы узнаете его имя и предысторию». Сад родительского дома стал целой галактикой, где разыгрывались сцены из «Звездных войн» и придумывались их продолжения, а у второстепенных героев усилиями Файги появлялась собственная сюжетная линия.
Со временем Файги увлекся другими киногероями. Про многих из них были написаны комиксы, но, как говорил Файги Vanity Fair, он каждую пятницу бывал на премьере в кинотеатре и лишь изредка заходил в магазин комиксов по средам, когда туда завозили новинки. Он до сих пор хранит корешки почти всех билетов в кино. Его любимым увлечением стало придумывать продолжения фильмов, особенно если они ему не понравились. После разочаровавшего его «Супермена 4» (Superman IV, 1987) он придумал сценарий «Супермена 5», после «Звездного пути 5» (Star Trek V, 1989) – «Звездный путь 6», после «Робокопа 2» (RoboCop 2, 1990) – «Робокопа 3». Естественно, все это писалось в стол.
Зато Файги точно понял, что хочет делать: снимать фильмы. Тем более что его дед по материнской линии Роберт Шорт был телепродюсером, работал в 1950-е над мыльными операми. Пять раз Файги пытался поступить в Школу кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии, которую окончил Джордж Лукас и многие известные люди кинематографа. И пять раз его отсеивали. Он уже начал раздумывать, какую другую специальность получить, чтобы зарабатывать на жизнь. Обзаведясь постоянным доходом, он рассчитывал по-прежнему каждый год подавать документы в Школу кинематографических искусств. Может быть, работа затянула бы его и он бы махнул рукой на кино. Но перед этим Файги решил шестой раз попытаться поступить в киношколу – и наконец-то план удался.
Когда пришло время выбирать, у кого стажироваться летом, Файги подал первое и последнее в своей жизни резюме в The Donners’ Company. Его приняли, но встал вопрос – у кого именно стажироваться? Студией владели супруги Доннер. Ричард Доннер снял фильмы про Супермена и многие другие, которые Файги боготворил: «Балбесы» (The Goonies, 1985), «Смертельное оружие» (Lethal Weapon, 1987). Его жена Лорен Шулер Доннер занималась в основном далеким от Файги жанром – драмами и комедиями. Тем не менее он выбрал ее.
У Лорен все время была в работе какая-нибудь лента, а у Ричарда часто были простои между фильмами, объяснял Файги Vanity Fair. Ассистенты и мужа, и жены делали для них много непрофессиональной работы: выгуливали собак, доставляли обеды из ресторанов, мыли машину. Но помощники Лорен Доннер все-таки чаще бывали на съемках.
Как Файги оказался в Marvel
Лорен Доннер в то время продюсировала фильм «Вулкан» (Volcano) о том, как в Лос-Анджелесе начинается извержение. В павильоне напротив снимался «Бэтмен и Робин» (Batman & Robin), фильм сразу с двумя супергероями, и Файги часто сбегал туда взглянуть на съемки. «Я видел задворки Готэм-сити, погоню на Бэтмобиле и тому подобное», – рассказывал он журналу Time. «Вулкан» вышел в 1997 г. и провалился в прокате. Два месяца спустя на экранах появился «Бэтмен и Робин» и тоже провалился. Это была катастрофа: Лорен Доннер работала над фильмом о других супергероях, людях Икс, и были опасения, что денег на него ей теперь не выделят.
Но после «Вулкана» Лорен Доннер спродюсировала «Вам письмо» (You’ve Got Mail, 1998) с Томом Хэнксом и Мэг Райан, который стал вторым из самых кассовых фильмом года, уступив только «Шоу Трумана» (The Truman Show). Так что Лорен Доннер получила-таки зеленый свет на экранизацию «Людей Икс» (X-Men, 2000).
Тема была знакома Файги. Он увлекался в детстве «Людьми Икс», но не комиксами, а мультсериалом по комиксам. В попытках выделиться он проштудировал все, что было написано и снято на эту тему. «Я стал писать заметки про мир людей Икс, – рассказывал Файги интернет-изданию We Minored in Film. – Поскольку Лорен – потрясающий наставник и очень любезная женщина, она читала мои заметки. В конце концов она начала приглашать: «Эй, заходи в офис и садись поработай со мной». Я сидел с Томом Десанто, продюсером «Людей Икс», и [режиссером] Брайаном Сингером». Файги сыграл очень важную роль в том, чтобы фильм вышел в духе комиксов и мультсериала. Например, в первые дни производства Файги поднял шум, что прическа кино-Росомахи не соответствует книжному и мультипликационному герою. Это очень впечатлило Ави Арада, президента Marvel Studios, владевшей франшизой про супергероев. У Арада были большие планы на экранизацию людей Икс, так что он переманил Файги от Доннеров и назначил его главным представителем Marvel Studios в Лос-Анджелесе.
Первый фильм
Когда в 2000 г. Файги пришел в Marvel, она не снимала фильмы, а продавала права на своих персонажей голливудским студиям, зарабатывая на выпуске комиксов, игрушек и прочих товаров. Иногда киностудии хорошо справлялись с задачей, как в случае с «Человеком-пауком» 2002 г. (Spider-Man), иногда выходило так себе.
В начале 1990-х гг. индустрия комиксов переживала беспрецедентный бум. В 1993 г. Marvel опубликовала годовой отчет в форме комиксов, где показала выручку в $415 млн. В предыдущем году она составляла $224 млн, а еще годом раньше – $115 млн. Но писатель Нил Гейман еще тогда сравнивал этот успех с тюльпанным бумом в Голландии XVII в. Дело было в коллекционерах, покупавших комиксы как выгодное вложение, а не в притоке новых читателей. Он оказался прав. В середине 1990-х пузырь лопнул. Продажи комиксов упали на 70%, что едва не погубило Marvel. Студию подкосили две вещи. Первое – натиск телевидения и интернета, под которым интерес к бумажной продукции стал угасать. А еще увлечение непрофильными убыточными бизнесами – например, связанным с бейсбольными карточками, главным коллекционным фетишем Америки.
«Он делает вещи, которые кажутся смешными»
Как раз в это время Marvel взяли в свои руки два бизнесмена – Ави Арад и Айк Перлмуттер. После банкротства Marvel в 1996 г. они смогли привлечь инвесторов и выкупить ее бизнес за $320 млн. Как уверяет The Australian Financial Review, именно Файги в конце концов смог убедить новых владельцев, что пришло время самостоятельно производить фильмы и самим стричь купоны. К тому времени Marvel успела распродать права на экранизацию многих супергероев: Человек-паук отошел Sony Pictures, Фантастическая четверка, Сорвиголова и люди Икс – 20 Century Fox Corporation, Каратель – LionsGate. Однако у нее оставалось в загашнике множество других многообещающих персонажей. Надо было выбрать одного из них.
Когда Файги размышлял о причинах неудачи «Бэтмена и Робина» (это франшиза DС, конкурента Marvel), его выводом было: фильм создавали не фанаты, а люди, которые хотели заработать на продаже комиксов и игрушек на волне интереса к фильму, пишет We Minored in Film.
По иронии судьбы первый фильм Marvel руководство компании тоже затеяло ради сопутствующих товаров. Железный человек оказался на фокус-группах самой интересной для детей игрушкой. Но на этот раз за съемки взялись фанаты комиксов во главе с Файги, выступившим в роли продюсера. На роль режиссера был приглашен Джон Фавро, который прежде не имел дела с супергероями. Главную роль отдали Роберту Дауни-младшему – актеру, который только-только начал восстанавливать свой имидж после историй с запрещенными препаратами, правонарушениями и наплевательским отношением к съемкам, которые он часто прогуливал. Рискованная ставка сыграла. «Железный человек» (Iron Man, 2008) стал десятой картиной в истории кино, собравшей в первые же три дня проката больше $100 млн. А пока фильм готовился к выпуску, Файги в 2007 г. был назначен президентом Marvel Studios. Ему было 33 года.
Супергерои и греческие мифы
Через год после успеха «Железного человека» материнская компания Marvel была приобретена Disney за $4 млрд. Многие в отрасли посчитали это явной переплатой, и акции Disney упали после этой новости. Но гендиректор Disney Боб Айгер разделял веру Файги в потенциал киновселенной Marvel и более чем 5000 ее персонажей.
Disney не прогадал. Например, фильм об одном из малоизвестных персонажей Marvel «Черная пантера» (Black Panther, 2018) – первый блокбастер, в котором преобладают темнокожие актеры. При бюджете $200 млн он собрал в 3,5 раза больше и был номинирован на «Оскара» в семи категориях, в том числе как лучший фильм. Получил три статуэтки – за костюмы, саундтрек и работу художника-постановщика. Много ли людей слышало о Шан-Чи? А в этом году «Шан-Чи и легенда десяти колец» стал хитом.
Фанаты Marvel опасались слияния по своим причинам. Они боялись, что ее герои станут неотличимы от персонажей Disney. Файги на встречах с Disney высказывал те же опасения, но, как рассказывал он Vanity Fair, его успокоили: «Если что-то работает, мы не будем в это вмешиваться». В интервью интернет-изданию ComicBook Файги назвал поглощение «величайшим событием, которое когда-либо происходило с нами», уверял, что маркетинг и продвижение с тех пор стали гораздо лучше благодаря опыту Disney. «Если бы нас не купили, вы бы не увидели многие фильмы, которые мы сняли с тех пор», – сказал он тогда.
Знакомые Файги описывают его как страстного поклонника мира Marvel, безразличного к своему высокому статусу. Он живет с женой в скромном по голливудским стандартам доме в районе Пасифик-Палисейдс Лос-Анджелеса. Его жена, сделав перерыв на рождение двух детей, продолжает работать медсестрой. Самого Файги легко спутать с обычным поклонником Marvel. Даже на официальные премьеры фильмов он ходит в черной футболке, простых джинсах, кроссовках и кепке с символикой героев студии.
Файги совмещает две роли. С одной стороны, он руководитель бизнеса, который каждую неделю принимает решения стоимостью в десятки миллионов долларов. С другой – ключевой творец супергеройской вселенной: с 2019 г. Файги официально стал не только президентом, но и главным креативным директором Marvel Studios и является продюсером каждого ее фильма.
«Продюсер не делает ничего – и делает всё, – объяснял Файги NPR. – Мы не пишем, не режиссируем, не сидим за монтажным столом. Но мы работаем со всеми этими людьми. Задача креативного продюсера, на мой взгляд, – довести проект до конца, начиная с первоначальной идеи».
Многие хотели бы повторить опыт Marvel по созданию вселенной, но мало у кого это получается, рассуждает The Australian Financial Review. Конкурент студии, владелец прав на Бэтмена и Чудо-женщину DC Comics, попытался, но так и не смог создать полноценную вселенную. Ничем не окончились и попытки других компаний построить вселенные Робин Гуда, короля Артура и могучих рейнджеров. Фактически то, что делает Файги, повторяет древнегреческие мифы, скандинавскую мифологию, шумерские сказания и другие эпосы. Они создавались в разное время разными рассказчиками, но их герои и сюжеты не существуют изолированно, а переплетаются в сложную сеть взаимоотношений.
Файги восхищается тем, как автор комиксов Marvel Стэн Ли сначала создал отдельные супергеройские миры, а затем перемешал их: Человек-паук появляется в штаб-квартире Фантастической четверки, Халк неистовствует в истории о Железном человеке. Файги блюдет эту традицию. Например, Железный человек и Ник Фьюри появляются более чем в десятке фильмов на второстепенных ролях. Следит он и за тем, чтобы сюжет одного фильма перекликался с другим. Например, в «Первом мстителе» (Captain America: The Winter Soldier, 2014) одна из сцен происходит за неделю до событий, описанных в «Черной пантере». А действие сериала «ВандаВижен» (WandaVision, 2021) начинается через три недели после событий «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame, 2019).
Но, пожалуй, главная его фишка – потрясающая глубина характеров, рассуждает Vanity Fair. Супергерои Marvel не картонные, и зрители могут найти того, с кем себя идентифицировать, – пусть даже это бог или инопланетянин. Файги объяснял журналу, что это идет еще со времен съемок «Людей Икс»: «Бюджет был довольно ограничен, и мы не могли позволить себе спецэффекты, как в нынешних фильмах. Выходом было детализировать персонажей <...> То же самое мы делаем и сейчас, когда у нас есть достаточно ресурсов, чтобы творить в фильме всё, что захотим».