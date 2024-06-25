Находка искусствоведов возрождает некоторую арт-интригу ХIХ века

Результаты экспертизы ставят вопрос о том, какая из двух картин является первоисточником. Ее авторы готовы продолжить дискуссию о том, кто из художников – Шишкин или Савицкий – выступил автором идеи одной из самых знаковых и узнаваемых композиций русского искусства XIX столетия. И, вполне возможно, после находки картины «Утренний туман в лесу» этим автором будет признан именно Савицкий. Этим вопросам посвящено научное исследование, которое проводят сейчас петербургские эксперты. Свои выводы они планируют опубликовать в течение года. У публики возможность сравнить две работы появится уже через несколько месяцев. Ожидается, что осенью «Утренний туман в лесу» будет показан на специальной выставке в Москве и Петербурге.