Находка искусствоведов возрождает некоторую арт-интригу ХIХ века

Находка искусствоведов возрождает некоторую арт-интригу ХIХ векаВ петербургской частной коллекции обнаружен двойник знаменитой картины Шишкина
В год 180-летия Константина Савицкого группа российских искусствоведов обнаружила в одной из частных коллекций Петербурга ранее не атрибутированную работу художника «Утренний туман в лесу». Сюжет картины с небольшими отличиями повторяет хрестоматийную композицию «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина из коллекции Государственной Третьяковской галереи.
Владелец найденной картины «Утренний туман в лесу», российский коллекционер, много лет не задумывался об установлении авторства работы и ее датировке. Когда картина попала к коллекционеру, его заинтриговало и привлекло сходство полотна с культовым «Утром в сосновом лесу», но мысль об экспертизе впервые возникла у него лишь в 2024 г., когда имя Савицкого, в год юбилея мастера, стало чаще звучать в художественных кругах.
Исследование, проведенное весной 2024 г. группой сертифицированных экспертов министерства культуры России, установило авторство Константина Савицкого. «Пейзаж написан сливающимися мазками в свободной манере. Пропорции, техника исполнения, композиционные решения характерны для творчества Константина Савицкого», – говорится в экспертном заключении.
Константин Савицкий известен как яркий представитель движения «передвижников». Его работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и других значимых российских музейных коллекциях. После смерти художника в 1905 г. родственники распродали многие из его работ. Эксперты предполагают, что «Утренний туман в лесу» был приобретен в одну из частных коллекций и сменил с тех пор несколько владельцев. Широкой публике она никогда не демонстрировалась. В официальном поле искусствоведения эта работа не фигурировала.
Картина «Утро в сосновом лесу» из собрания Третьяковской галереи датирована 1889 г. Четверо медведей на упавших деревьях в сосновом лесу, окутанном утренним туманом – культовый, хрестоматийный и один из самых тиражируемых образов отечественной живописи.
Вокруг истории создания «Утра» существует много легенд. Соавторами работы считаются Иван Шишкин и Константин Савицкий, однако имя последнего на картине отсутствует. Распространенная версия гласит, что имя художника было стерто под давлением коммерсанта и мецената Павла Третьякова, который приобрел полотно для свой коллекции. Относительно того, кто был автором идеи и композиции легендарного произведения, однозначного научно обоснованного мнения не существует. Тем не менее, традиционно считается, что роль Савицкого ограничивалась написанием и интеграцией медведей в уже готовую композицию картины. Гонорар за работу распределился следующим образом: три четверти суммы получил Шишкин, а оставшуюся часть – Савицкий.
Несмотря на то, что на картине «Утренний туман в лесу» нет подписи и даты, – художник Константин Савицкий не всегда подписывал свои работы – при помощи анализа химического состава, свойств и структуры красочного слоя и полотна методами инфракрасной рефлектографии и спектроскопии специалистам удалось установить период создания работы. По мнению экспертов, особенности красочного слоя рассматриваемого произведения позволяют отнести время его создания к 60-80-м годам XIX века, что согласуется с характером использованных художественных материалов и признакам их старения.
В определении датировки специалистом помогли редкие пигменты, которые художник использовал при создании картины. «Обнаруженный в картине набор пигментов использовался западными и русскими художниками с 1960-х годов, на что указывает наличие свинцовых белил с небольшой примесью цинковых белил и сульфата бария, красной киновари и швейнфуртской зеленой, – установила экспертиза. – Этот зеленый пигмент был вытеснен в начале ХХ века пигментами на основе хрома, так как соединения мышьяка токсичны и их производство опасно для здоровья. Свинцовые белила в последней четверти XIX века все больше замещаются цинковыми. Таким образом, временные рамки создания картины – 1860-1880-е годы».
Также, по мнению экспертов, картина является не копией шишкинской работы, а самостоятельным, авторским произведением.
«Исследование в ИФ показало, что местами, на деревьях и ветвях, есть незначительные правки кистью, которые художник наносил в процессе создания законченной композиции, – отмечают авторы экспертного заключения. – Признаков копийности не обнаружено. Инфракрасная рефлектография позволяет гораздо контрастнее зафиксировать особенности живописной техники художника, так как на темных участках можно разделить отдельные мазки, выполненные разными красками и имеющими разный коэффициент поглощения и отражения в ИК-области спектра».
Результаты экспертизы ставят вопрос о том, какая из двух картин является первоисточником. Ее авторы готовы продолжить дискуссию о том, кто из художников – Шишкин или Савицкий – выступил автором идеи одной из самых знаковых и узнаваемых композиций русского искусства XIX столетия. И, вполне возможно, после находки картины «Утренний туман в лесу» этим автором будет признан именно Савицкий. Этим вопросам посвящено научное исследование, которое проводят сейчас петербургские эксперты. Свои выводы они планируют опубликовать в течение года. У публики возможность сравнить две работы появится уже через несколько месяцев. Ожидается, что осенью «Утренний туман в лесу» будет показан на специальной выставке в Москве и Петербурге.