«П» значит «Пелевин»: культовому роману «Generation П» 25 лет

«П» значит «Пелевин»: культовому роману «Generation П» 25 летКак связаны новый роман «Круть» и уже ставший классикой текст писателя
Виктор Пелевин уже почти 20 лет не дает интервью и не появляется на публике, поддерживая с читателями односторонние отношения по переписке – раз в год выходит очередной том в 400–500 страниц. В последние годы писатель увлекся (анти)научной фантастикой и развивает цикл про киберпанк-антиутопию. Новый роман «Круть», который через неделю поступит в продажу, продолжает эту серию. Интересно, что «дивный новый мир» по версии Пелевина не сильно отличается от политико-мифологического устройства мироздания, которое он же описал в своей культовой книге «Generation П» (1999 г.).
К 25-летнему юбилею «Ведомости» решили перечитать уже классическую книгу, чтобы проверить, насколько успешно сегодня шумеро-аккадская мифология объясняет современность.
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