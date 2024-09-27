«П» значит «Пелевин»: культовому роману «Generation П» 25 лет

Виктор Пелевин уже почти 20 лет не дает интервью и не появляется на публике, поддерживая с читателями односторонние отношения по переписке – раз в год выходит очередной том в 400–500 страниц. В последние годы писатель увлекся (анти)научной фантастикой и развивает цикл про киберпанк-антиутопию. Новый роман «Круть», который через неделю поступит в продажу, продолжает эту серию. Интересно, что «дивный новый мир» по версии Пелевина не сильно отличается от политико-мифологического устройства мироздания, которое он же описал в своей культовой книге «Generation П» (1999 г.).