Юра Борисов – Пушкин, а Тимофей Трибунцев – Дон Кихот

Трилогия «Последнего богатыря», одна из самых успешных российских франшиз, в уходящем году приросла сериальным продолжением – проект вышел на платформах Start и Okko с подзаголовком «Наследие». А в первый же день 2025 г. в кинотеатрах стартует показ приквела от режиссера оригинала Дмитрия Дьяченко – «Финист. Последний богатырь». И, кажется, это лучший фильм всего цикла. Юмор и визуал как минимум не хуже, драматургия стройнее, а злодей даже интереснее предшественников. Герой сменился, а с ним – конфликт. Первые фильмы рассказывали про Ивана (Виктор Хориняк), шарлатана-экстрасенса из Москвы, который попадает в волшебный мир, где его все принимают за сына Ильи Муромца. И в каждой серии Ваня боролся с «синдромом самозванца» – раз за разом доказывал, что он достоин отчества. Финист – Ясный Сокол (Кирилл Зайцев) даже слишком высокого мнения о себе. Ему, напротив, предстоит обуздать свою гордыню. В путь за приключениями с ним отправятся молодая Яга (Юлия Пересильд) и помощник Мелеха (Сергей Лавыгин).