Юра Борисов – Пушкин, а Тимофей Трибунцев – Дон Кихот

Юра Борисов – Пушкин, а Тимофей Трибунцев – Дон КихотГлавные кинопремьеры, выставки и спектакли начала 2025 года
Фильмы
«Финист. Первый богатырь»
Трилогия «Последнего богатыря», одна из самых успешных российских франшиз, в уходящем году приросла сериальным продолжением – проект вышел на платформах Start и Okko с подзаголовком «Наследие». А в первый же день 2025 г. в кинотеатрах стартует показ приквела от режиссера оригинала Дмитрия Дьяченко – «Финист. Последний богатырь». И, кажется, это лучший фильм всего цикла. Юмор и визуал как минимум не хуже, драматургия стройнее, а злодей даже интереснее предшественников. Герой сменился, а с ним – конфликт. Первые фильмы рассказывали про Ивана (Виктор Хориняк), шарлатана-экстрасенса из Москвы, который попадает в волшебный мир, где его все принимают за сына Ильи Муромца. И в каждой серии Ваня боролся с «синдромом самозванца» – раз за разом доказывал, что он достоин отчества. Финист – Ясный Сокол (Кирилл Зайцев) даже слишком высокого мнения о себе. Ему, напротив, предстоит обуздать свою гордыню. В путь за приключениями с ним отправятся молодая Яга (Юлия Пересильд) и помощник Мелеха (Сергей Лавыгин).
1 января
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
Сказку Александра Волкова уже экранизировали – в виде двух мультсериалов и фильма, но в первый раз с таким размахом. Невероятные декорации, сложный грим, фейерверк визуальных эффектов. На фоне всех прочих сказок, которые сейчас превратились в главный российский жанр зрелищного кино, фильм Игоря Волошина («Повелитель ветра») выделяется именно готической атмосферой – высокие замки, яркие витражи, а также амбицией – слегка пощекотать нервы зрителю. Ведьма Бастинда в эффектном исполнении Светланы Ходченковой, наверное, самая зловещая злодейка в новейшем российском кино. А Людоед (Сергей Епишев) в маске а-ля Ганнибал Лектер смотрится как вполне всамделишный людоед. Сюжет оставлен волковский – ураган принес девочку Элли в волшебную страну, и в компании со Страшилой, Железным дровосеком и Трусливым Львом она идет к Изумрудному городу, где живет маг Гудвин, Великий и Ужасный. Правда, это лишь первый фильм трилогии – продолжения придется подождать два года.
1 января
«Пророк. История Александра Пушкина»
Юра Борисов, один из главных российских актеров, который сейчас покоряет Голливуд с «Анорой», играет главного русского поэта – это уже как минимум любопытно. Привлекает внимание и жанр. «Пророк» – не обычная костюмная драма, а мюзикл в духе «Ла-ла ленда». Реальные факты будут перемешаны с танцевально-вокальными номерами. Но будет ли петь сам Борисов? Кто композитор и автор слов? Или песни будут на стихи Пушкина? Вопросов больше, чем ответов, – создатели пока держат интригу, а трейлер лишь пророчит красивое и яркое зрелище, не сообщая особых подробностей. Ясно, что фильм вберет в себя всю пушкинскую биографию – от Царскосельского лицея до Черной речки. А дата релиза недвусмысленно обещает романтическую историю любви. Режиссер «Пророка» – дебютант в полном метре Феликс Умаров, ранее поставивший сериал «Домашнее поле» (2022) с Иваном Янковским.
14 февраля
«Кончится лето»
Февраль будет месяцем Юры Борисова. Вслед за «Пророком» в прокат выйдет криминальный триллер «Кончится лето», который в октябре 2024 г. взял главный приз фестиваля «Маяк» в Геленджике. Если совсем точно – это, конечно, вестерн, перенесенный в наши дни и в якутские леса. Борисов играет одного из двух братьев, который предпринимает необдуманную авантюру и этим ставит под удар всю семью. «Кончится лето» – еще и удивительный пример московско-региональной копродукции. Производство столичных компаний Lookfilm, «Место силы», онлайн-кинотеатра Kion и якутских постановщиков Владимира Мункуева и Максима Арбугаева. Первый из этого режиссерского тандема в свое время взял Гран-при в Карловых Варах. Второй – номинант «Оскара» за свой документальный фильм. Наряду с Борисовым одну из главных ролей в «Кончится лето» играет Макар Хлебников – звезда сериала «Пингвины моей мамы» и драмы «Снегирь», лучшего фильма 2024 г. по версии «Золотого орла» – 2024. Песня Виктора Цоя, в честь которой названа картина, дважды звучит в кадре.
27 февраля
Спектакли
«Улитка на склоне» в МТЮЗе
Петербуржец Петр Шерешевский, ставший в декабре 2023 г. главным режиссером Московского театра юного зрителя (МТЮЗ), представляет уже вторую работу в этом качестве (а первую – «Кукольный дом» по Ибсену – критики признали одним из лучших спектаклей сезона). На этот раз источником вдохновения стала научно-фантастическая повесть братьев Стругацких «Улитка на склоне». Сами авторы считали ее своим самым совершенным и значительным произведением, в котором нравственно-философское содержание превалирует над жесткой социальной сатирой. Каким получится спектакль – двойная интрига, если учесть, что Шерешевский не боится переносить место действия в сегодняшний день и переписывать канонические диалоги. И при этом обожает провокации и радикальные решения.
Январь 2025 г.
«Дон Кихот» в Театре наций
Долгожданный дебют хедлайнера современной российской режиссуры в Театре наций. Антон Федоров, чье имя является синонимом театрального успеха и раскупленных залов (а киноманам он также известен по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!»), поставит «Дон Кихота» Сервантеса. Иллюстративности ждать не стоит, авторские миры Федорова всегда замечательно самобытны, горьки и тревожны. Вопросы, которые он поднимет, как всегда, далеки от однозначности. Сам Федоров формулирует их так: «Что есть норма? Так ли безобидно безрассудное движение к добру? Так ли сурова и страшна «объективная» реальность, которая его жестко наказывает? И в какой точке все сходится и мы, отбрасывая все выдуманные конструкты, начинаем просто сочувствовать и любить?» В спектакле сыграют как уже постоянные артисты федоровских спектаклей (Семен Штейнберг, Наталья Рычкова, Андрей Максимов), так и до сих пор не работавшие с режиссером-новатором знаменитые артисты. В роли Дон Кихота – звезда шедевров Юрия Бутусова Тимофей Трибунцев.
Февраль 2025 г.
Выставки
«Русское невероятное» в Центре «Зотов»
Свой второй день рождения «Зотов» решил отметить проектом «Русское невероятное», который снова посвящен искусству конструктивизма, однако предлагает крайне необычный подход. По задумке кураторов выставка дает возможность зрителю самому отыскать конструктивистские смыслы и образы из калейдоскопа экспонатов, представляющих самые разные эпохи и направления – будь то искусство шестидесятников, иконы или современный видеоарт. «У нас получилось размышление об устойчивых архетипах, образах мышления и конструктах внутри русского культурного ландшафта, следуя которым художник это пространство переделывает», – отмечает куратор выставки Анна Замрий в разговоре с «Ведомостями». Экспозиция объединяет полторы сотни работ – включая скульптуру, графику и декоративно-прикладное искусство. Все они на время позаимствованы из коллекций 29 российских музеев и галерей, а также из восьми частных собраний.
До 23 марта 2025 г.
«Неизвестный Щукин. Не только новое искусство» в ГМИИ им. А. С. Пушкина
По словам куратора Алексея Петухова, новая выставка развенчивает мифы, по сей день окружающие фигуру Сергея Щукина, легендарного мецената и ценителя работ Пикассо, Гогена, Матисса. Один из самых устойчивых стереотипов гласит, что коллекционер якобы никогда не собирал русское искусство и даже его недолюбливал. «Зрителя, который об этом слышал, сюрпризы ждут уже в первом зале, где мы показываем работу «Женщина в саду» Виктора Борисова-Мусатова», – рассказывает Петухов. В экспозиции представлены и другие слои щукинского собрания: древнерусские иконы и картины старых мастеров, памятники Древнего Египта и цивилизаций Востока. Из Дагестана в Пушкинский временно приехала даже скульптурная группа Евгения Лансере, которая когда-то встречала посетителей щукинского особняка. На выставке она также стоит у самого входа, и все остальные экспозиционные решения столь же бережно воссоздают первоначальное расположение работ.
До 16 марта 2025 г.