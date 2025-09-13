«Мебель протеста» и самураи Дальнего Востока: что показали на Cosmoscow

«Мебель протеста» и самураи Дальнего Востока: что показали на CosmoscowЯрмарка стала больше и вслед за blazar обратилась к искусству регионов
12 сентября на севере Москвы стартовала 13-я ярмарка современного искусства Cosmoscow. Выставка сдвинулась на сентябрь и проходит одновременно со своим спутником – ярмаркой молодого искусства blazar. Cosmoscow увеличила свою площадь до почти 16 000 кв. м и разместила свыше 100 галерейных и партнерских стендов на двух этажах «Тимирязев центра».
Открывает просмотр минималистичный проект SPAS Леонида Костина из нижегородской галереи Futuro, победившей в номинации «Лучший стенд» – приз дает галерее право участвовать в Cosmoscow 2026 бесплатно. Серия художника говорит о религиозном символе – пустые иконные доски, залитые левкасом (белый грунт, наносится перед написанием иконы), являют собой деконструкцию, проведенную до основания. Это уже или еще не иконы, это артефакты в промежутке между предметом дизайна и художественным жестом, хранящие в себе след сакрального опыта и идею материального бессмертия, рассказал в кураторском тексте искусствовед Илья Крончев-Иванов.
В центре зала установили Г-образный стенд основательницы Музея AZ Наталии Опалевой. Ее признали «Коллекционером года» – собрание Опалевой насчитывает более 3500 работ шестидесятников и современных художников. Часть работ коллекционер показала посетителям Cosmoscow – это путь от приобретения первых картин до создания музея, центра современного искусства, издательства и кинопроизводства.
Галерея Miras представила в блоке картины своего сооснователя Расиха Ахметвалиева – живописца-пионера уфимской арт-группы «Чингисхан». Творческий путь в нулевых привел художника во Францию, где местные интеллектуалы назвали изобразительный язык Ахметвалиева tres personnel («очень личное»). На холстах живописца часто встречаются всадники как олицетворение мужской энергии. Одной из таких картин стала «Середина лета», где над символом наездника, находящегося в бежево-синем окружении, возвышаются кучевые белые облака.
Следом – брутальные холсты «Путь самурая» и «Хэви-метал» от художника Дмитрия Лучинина с Дальнего Востока, представленные галереей Art Object. Автор исследует самобытность Приморья – его природы, людей, ландшафта – прибегая к локальному контексту современности и недавнего прошлого.
Фотогалерея Pennlab разместила на ярмарке кадры из пролетарской серии Глеба Косорукова «Герои труда» с портретами шахтеров, покрытых угольной пылью. Горняки в проекте Косорукова – памятник уходящей эпохе, когда рабочие были движущей силой истории. Добрались до Cosmoscow и фотографии Александра Гронского. Большой проект «Кажется, вы это уже видели», снятый в период с 2008 по 2025 гг., представил фонд Limonov Art. Концепт серии закладывается еще в названии – зрителю предлагают загадку, разгадать которую, кажется, невозможно. Гронский в фотопроекте сохраняет свой репортажно-художественный взгляд на повседневный российский пейзаж.
«Мебель протеста» новатора бразильского дизайна XX в. Хосе Занина Калдаса показали на втором этаже в секции интерьера. Двойное кресло Namoradeira («Кокетка») создано из большого фрагмента срубленного дерева. Закругленное основание позволяет сидящей паре раскачиваться на кресле, что показывает интересный пример социальной функции предмета. Особенно яркими были вазы калифорнийского художника Роджера Хермана. Артист прославился как мастер насыщенного цвета, который переносит дерзкую живописную энергетику на керамику. Объекты Хермана – про прямое художественное высказывание в утилитарных объектах.
Направляясь к выходу, стоит вновь посмотреть на искусство, посвященное Нижегородской области на стенде программы арт-резиденций региона 2023-2025 гг. Художник Кирилл Гаршин показал два документальных сюжета «Прогулка по гаражам» и «Висячий мох», запечатленные им в Выксе, включив в них собственную мифологию и чувства от увиденного. Работающая в технике вышивки Мария Черкашина выставила деревянную раму в виде медведя, обнимающего маленькую икону Серафима Саровского. Иеромонах на ней жестом указывает на сердце – где самое важное, способное излучать любовь и оберегать: «Если ты светлый человек, то даже дикие звери не тронут».
Cosmoscow 2025 проработает до 14 сентября. Двери ярмарки открыты с 10:00 до 20:00, публичные часы – с 12:00.