«Мебель протеста» и самураи Дальнего Востока: что показали на Cosmoscow

Направляясь к выходу, стоит вновь посмотреть на искусство, посвященное Нижегородской области на стенде программы арт-резиденций региона 2023-2025 гг. Художник Кирилл Гаршин показал два документальных сюжета «Прогулка по гаражам» и «Висячий мох», запечатленные им в Выксе, включив в них собственную мифологию и чувства от увиденного. Работающая в технике вышивки Мария Черкашина выставила деревянную раму в виде медведя, обнимающего маленькую икону Серафима Саровского. Иеромонах на ней жестом указывает на сердце – где самое важное, способное излучать любовь и оберегать: «Если ты светлый человек, то даже дикие звери не тронут».