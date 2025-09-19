«Марафон» откроет книжный кластер «Смысловая 226»

Подобных проектов на книжном рынке еще не было, отметил автор Telegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Как правило, в России спонсируют спорт и другие направления. Внимание к книжному рынку – уникальная история. Деньги при этом не всегда улучшают качество текстов. «Хорошо, что кто-то будет давать деньги российским авторам и помогать им издаваться, но эти бриллианты нужно искать», – предупредил Шабашов. Начали системно появляться новые группы авторов, выпускающих и издающих книжки, но называть их талантливыми писателями не всегда удается, добавил он.