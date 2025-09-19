«Марафон» откроет книжный кластер «Смысловая 226»Проект будет включать медиа, культурное пространство и грантовую поддержку
Группа «Марафон» открывает новый книжный кластер «Смысловая 226». Проект для писателей, читателей и представителей книжной индустрии инициирован сооснователем и партнером группы Сергеем Захаровым, рассказали «Ведомостям» в представительстве кластера. Модель проекта предполагает полный цикл сопровождения книги – от ее идеи до появления и дистрибуции.
«Я не знаю, кем “Смысловая 226” станет в зрелости, я ни разу не видел идею, которая родилась сразу взрослой. Поэтому мы выпускаем ее в мир как ребенка: учиться слушать, задавать вопросы, разговаривать. И берем на себя самое трудное – воспитание», – сказал Захаров. Первыми шагами кластера станут появление культурного пространства, запуск собственного медиа и грантовая поддержка писателей.
Официальный запуск состоится в московском пространстве Noodome в 18:30 мск 19 сентября. После него кластер начнет прием заявок на первый грантовый конкурс. Гранты будут выдаваться два раза в год. По результатам каждого сезона будут пять финалистов, которые получат 1 млн руб. для работы над книгой на год, а также сопровождение редактора и продюсера. Итоги конкурса – в декабре 2025 г.
Почему «Смысловая 226»?
Одновременно с этим планируется запуск медиаплатформы и офлайн-пространства. Культурная локация будет включать лекторий для встреч с авторами, коворкинг, кофейню для «неспешного чтения», а также кафе. Медиа будет освещать события книжной индустрии.
«Смысловая 226» намерена продвигать культуру чтения в России, а в долгосрочной перспективе – сформировать новое поколение читающей аудитории, добавили в проекте. Инфраструктурным партнером выступил «Магнит» («Марафон» является крупнейшим акционером ритейлера с долей 29,2%).
Подобных проектов на книжном рынке еще не было, отметил автор Telegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Как правило, в России спонсируют спорт и другие направления. Внимание к книжному рынку – уникальная история. Деньги при этом не всегда улучшают качество текстов. «Хорошо, что кто-то будет давать деньги российским авторам и помогать им издаваться, но эти бриллианты нужно искать», – предупредил Шабашов. Начали системно появляться новые группы авторов, выпускающих и издающих книжки, но называть их талантливыми писателями не всегда удается, добавил он.
Кластер с собственным медиа и пространством может осуществлять отработку рукописи, обеспечить узнаваемость, а также реализовать маркетинговую воронку, сказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Основной вызов связан с экономикой таких центров, где требуется дорогостоящие редактура и продакшн, которые должны окупаться за счет успешных релизов и партнерств с крупными каналами дистрибуции (маркетплейсы, сервисы подписки). По оценкам эксперта, проект с грантовой линией и сопровождением «от идеи до полки» имеет значительный потенциал.