Издатели проанонсировали повышение цен на книги в 2025 году на 15–20%Это может усилить отток покупателей из книжных магазинов на маркетплейсы, считают эксперты
Отпускные цены издательств на книги в 2025 г. могут увеличиться на 15–20% к 2024 г., следует из результатов опроса издательств, проведенного Ассоциацией книгораспространителей России (АСКР) и журналом «Книжная индустрия» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Для сравнения: в 2024 г., согласно данным того же опроса, средняя отпускная цена выросла к 2023 г. на 12,2% и составила 510,7 руб. за издание, а в 2023 г. – на 11,5% до 455 руб. Более существенный рост средней отпускной цены на книги был зафиксирован в 2022 г.: тогда она увеличилась на 27% до 408 руб., отмечается в ретроспективных данных опроса.
При этом себестоимость производства книги за прошедший год в среднем выросла на 15,2% к 2023 г., указано в результатах опроса АСКР и журнала «Книжная индустрия». В частности, стоимость типографских услуг за этот период увеличилась на 17,9%, бумаги – на 12,6%, расходных материалов – на 11,2%, редакционных услуг – на 9,3%. Абсолютные показатели в АСКР не привели.