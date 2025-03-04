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Издатели проанонсировали повышение цен на книги в 2025 году на 15–20%

Это может усилить отток покупателей из книжных магазинов на маркетплейсы, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Отпускные цены издательств на книги в 2025 г. могут увеличиться на 15–20% к 2024 г., следует из результатов опроса издательств, проведенного Ассоциацией книгораспространителей России (АСКР) и журналом «Книжная индустрия» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Для сравнения: в 2024 г., согласно данным того же опроса, средняя отпускная цена выросла к 2023 г. на 12,2% и составила 510,7 руб. за издание, а в 2023 г. – на 11,5% до 455 руб. Более существенный рост средней отпускной цены на книги был зафиксирован в 2022 г.: тогда она увеличилась на 27% до 408 руб., отмечается в ретроспективных данных опроса.

При этом себестоимость производства книги за прошедший год в среднем выросла на 15,2% к 2023 г., указано в результатах опроса АСКР и журнала «Книжная индустрия». В частности, стоимость типографских услуг за этот период увеличилась на 17,9%, бумаги – на 12,6%, расходных материалов – на 11,2%, редакционных услуг – на 9,3%. Абсолютные показатели в АСКР не привели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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