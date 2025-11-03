Разошлись по швам: как ссора братьев Дасслеров создала Adidas и Puma

После окончания войны баварский городок оказался в американской зоне оккупации. Рудольф, которого заподозрили в работе на гестапо, попал в лагерь для интернированных. Хотя он отрицал связь с тайной полицией и заявлял, что дезертировал из армии в начале 1945 г., когда его часть прикрепили к СС, и что в свое время сам был допрошен гестапо. Рудольфу сказали, что его арестовали по доносу, поэтому он посчитал, что это мог сделать только родной брат. «По показаниям его супруги, допрошенной в этом кабинете, он в действительности работал там. По показаниям Адольфа Дасслера, брата обвиняемого, также допрошенного в этом кабинете, Дасслер в действительности работал там», – писал американский офицер, который вел его дело.