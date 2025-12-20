Выставка трех рек: работы саратовских символистов показали в Москве

«Четыре искусства» ушло под идеологической критикой и новыми «соцреалистическими требованиями» в искусстве в 1931-м. Эта серия выставок стала поворотным моментом в творчестве символистов, от которых теперь требуется не игра с формой, а конкретность. Зал периода 1930–1940-х выполнен в бетонном цвете и почти тревожном свете. Наиболее трагично тогда сложилась судьба Валентина Юстицкого, уволенного из Боголюбовского училища «по обвинению в формализме» и прошедшего 10 лет лагерей в Карелии и Архангельской области. Дух той эпохи дополняют произведения символистов, из которых уходит красочность.