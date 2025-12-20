Выставка трех рек: работы саратовских символистов показали в Москве

Выставка трех рек: работы саратовских символистов показали в МосквеНа ВДНХ представили сотни произведений Петрова-Водкина, Сарьяна и Уткина
19 декабря в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ открылась знаковая выставка уходящего года – «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х». Более 200 произведений Кузьмы Петрова-Водкина, Павла Кузнецова, Валентина Юстицкого и других художников из 14 российских музеев и двух частных коллекций. Часть работ представлены широкой публике впервые. Событие стало коллаборацией ВДНХ с саратовским Радищевским музеем, отмечающим в этом году 140-летие со дня своего основания живописцем Алексеем Боголюбовым.
Поднимаясь выше, слышны крики чаек, разговоры, плеск воды. Звуковой фон, погружающий в атмосферу речного путешествия, сопровождает зрителя на всех «переходах». «Волга, Москва, Нева – это название отсылает к трем городам, к художественной жизни которых “саратовская школа” имела отношение и на которые “саратовская школа” существенным образом повлияла», – отметила генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова. Неслучайно выставка начинается с «Истоков» – зала, в котором зрителя встречает не монументальная картина, а эскиз «Танцующие фигуры» от Виктора Борисова-Мусатова – одного из основоположников саратовского символизма.
Второй зал посвятили Петру Уткину, считавшегося «робким мечтателем» и последователем Борисова-Мусатова, а также его ученикам Михаилу Аринину, Евгению Егорову, Константину Полякову, Владимиру Кашкину. К Уткину шла учиться «лирически настроенная молодежь», говорил ленинградский живописец Давид Загоскин. Его мастерская всегда утопала в «голубых лирических "обстановках", аромате нежности, грусти, ласки». Ближе всего с таким нежным отношением к пейзажу был его ученик Борис Миловидов. Он участвовал вместе с учителем в крупных выставках в Саратове, Москве и Ленинграде. Среди них – проходившие в 1920–1930-х экспозиции объединения «Четыре искусства».
Объединению посвящен отдельный этаж. «Четыре искусства» стало идейным продолжением «Алой розы» и «Голубой розы», в которые входили символисты Кузнецов, Петров-Водкин, Мартирос Сарьян, сам Уткин и скульптор Александр Матвеев. Хотя от прошлого движения сохранились лишь подходы художников, темам было суждено измениться под влиянием политического контекста. Теперь на холстах Гражданская война, колхозы, строительство и большой город. Не зря в этом зале зрителя встретит знаменитая работа «У гроба Ленина» Петрова-Водкина. Куратор Надежда Плунгян отметила, что Ленин у живописца отчасти автопортретен «как некая идея».
На некоторых холстах саратовских символистов мы видим, кажется, четкие сюжеты. Но чем ближе подходим, тем более изображаемое приобретает простейшую форму. Кураторы отмечают, что саратовские творцы открывали музыкальность и эмоциональность живописи. Как на работе Алексея Карева «Демонстрация у завода». Люди и плакаты, перемешанные в марше, становятся лишь единичными мазками. И даже после такого радикального упрощения нечеткость толпы все равно способна впечатлить своей организацией.
«Четыре искусства» ушло под идеологической критикой и новыми «соцреалистическими требованиями» в искусстве в 1931-м. Эта серия выставок стала поворотным моментом в творчестве символистов, от которых теперь требуется не игра с формой, а конкретность. Зал периода 1930–1940-х выполнен в бетонном цвете и почти тревожном свете. Наиболее трагично тогда сложилась судьба Валентина Юстицкого, уволенного из Боголюбовского училища «по обвинению в формализме» и прошедшего 10 лет лагерей в Карелии и Архангельской области. Дух той эпохи дополняют произведения символистов, из которых уходит красочность.
Контрастно, даже оптимистично на этом фоне смотрится «военный» зал. На одной из работ Кузнецова парашютисты, кажется, не падают вниз, но взлетают, в то время как лица зрителей рассеиваются в воздухе.
В отрыве от потрясений в Саратове и столицах работал армянский художник Сарьян. Он не был уроженцем Саратовской губернии, но был участником выставки «Алая роза» и с самого первого времени примыкал к «саратовской школе». Его работы встречаются на нескольких этажах и выделяются насыщенными образами Кавказа.
«Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х» проработает в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ до 17 мая 2026 г.