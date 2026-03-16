До Московской недели моды добралась рабочая одежда

До Московской недели моды добралась рабочая одеждаНа показе рассказали «не о форме, а о людях»
14 марта в «Манеже» открылась Московская неделя моды. В первый день события состоялся индустриальный показ от агентства HR-маркетинговых коммуникаций Braining Group, который прошел с участием крупнейших российских работодателей: Х5, «Северсталь», «Сибур», «Вкусно – и точка», «БТК групп» и «Балтика».
Как заявляют организаторы, на показе говорили не про форму, а о людях. Моделями выступили действующие сотрудники этих компаний – инженер, химик, директор магазина, бариста, кладовщик. При этом не все образы, созданные дизайнерами Игорем Андреевым, Ильей Мигмуном, Женей Михайловой и стилизованные дуэтом Мишой и Китти, рассчитаны на привычный повседневный гардероб.
Ворквир от нефтегазохимической компании «Сибур» сначала интерпретировали буквально, представив стандартные рабочие комбинезоны и жилеты в фирменном бирюзовом цвете. Но в финале неожиданно свернули в сторону эксперимента и показали радужный полупрозрачный плащ и ботинки с пайетками. Похожий акцент на спецодежде сделали в блоке «Балтики».
Попытку реализовать другую заявленную организаторами цель – «повышение престижа рабочих профессий среди молодежи» – можно было увидеть в образах от «Вкусно – и точка» и X5 Group. В одежде от сети фаст-фудов преобладал фирменный логотип, но также появлялись интересные элементы многослойности поло и курток. Образы группы X5 дополнили деталями: мини-сумками, перчатками, бусами и подвесками для бейджей.
Ближе всего к ворквир-стилю подобрались брутальные образы «Северстали»: дутая куртка цвета хаки, бомбер с высоким воротом, а также «волосатая» сумка и балаклавы с открытым лицом.
Тренд на ворквир проходит с 1990-х, достигая пика популярности примерно раз в десятилетие. На винтажную рабочую одежду однажды обратили внимание скейтбордисты, музыканты и модные энтузиасты по всему миру, а затем – профессиональные дизайнеры и бренды высокой моды. Следуя растущему интересу к ворквиру, знаменитые рабочие бренды Carhartt, Dickies, Levi’s, Wrangler и другие начали возвращать в производство свои архивные модели.
Индустриальный показ стал первым на Московской неделе моды, которая продлится до 19 марта в Центральном выставочном зале «Манеж».