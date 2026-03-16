До Московской недели моды добралась рабочая одежда

Тренд на ворквир проходит с 1990-х, достигая пика популярности примерно раз в десятилетие. На винтажную рабочую одежду однажды обратили внимание скейтбордисты, музыканты и модные энтузиасты по всему миру, а затем – профессиональные дизайнеры и бренды высокой моды. Следуя растущему интересу к ворквиру, знаменитые рабочие бренды Carhartt, Dickies, Levi’s, Wrangler и другие начали возвращать в производство свои архивные модели.