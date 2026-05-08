«Русские премьеры» ММКФ-2026: драмеди о поселке астрономов и татарский хоррор

После 2022 г. в России произошла полная пересборка всей фестивальной системы, вызванная фактическим бойкотом российского контента на зарубежных киносмотрах и закрытием сочинского «Кинотавра». На исходе первой пятилетки новой реальности можно говорить о более или менее устоявшихся «амплуа» среди новообразованных фестивалей. И если, к примеру, «Маяк» в Геленджике высвечивает новые тренды, то конкурсная программа «Русские премьеры», которой прирос Московский международный кинофестиваль (ММКФ), скорее, суммирует существующие тенденции – поддерживает арт-мейнстрим, поощряет региональное кино, а еще в какой-то степени восстанавливает справедливость.