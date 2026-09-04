От Канье Уэста до исландских рун: что показывают на Cosmoscow-2026

От Канье Уэста до исландских рун: что показывают на Cosmoscow-2026Индийское искусство, керамика, фотография и осколки в конверте
4 сентября на двух этажах московского «Тимирязев Центра» стартует 14-й выпуск ярмарки современного искусства Cosmoscow. Выставка продолжает расширяться – более 17 000 кв. м, 112 галерейных стендов, четыре стенда иностранной секции, 11 некоммерческих культурных проектов и свыше 20 партнерских блоков. По словам основательницы Cosmoscow Маргариты Пушкиной, сегодня современное искусство перестает быть интересом узкого круга профессионалов и становится частью жизни каждого.
Традиционно предпоказ, прошедший 3 сентября, напомнил праздник. Художники, галеристы, кураторы, искусствоведы, журналисты и, конечно же, коллекционеры приветствовали друг друга и делились впечатлениями. Работы продавались со стендов прямо на глазах, на многих уже были «красные точки». Некоторые из них забронировали еще до старта ярмарки, рассказала одна из сотрудниц галереи – участника Cosmoscow. «Ведомости» посетили главное арт-событие года и собрали стенды его участников.
Futuro
Нижегородская галерея Futuro в прошлом году представляла глубокие работы из проекта SPAS Леонида Костина, посвященного символу иконы. Тогда блок галереи удостоился звания «Лучший стенд». В этом году Futuro (стенд B2) решила добавить иронии и «привезла» в Россию американского рэпера Канье Уэста: мини-скульптуру артиста из папье-маше от художника VITALY.
Здесь же представлены работы Семена Галинова, Павла Гришина, Сергея Карева. Напротив – пустой стенд с «Непоказом» Леонида Костина. Он предлагает зрителям сесть напротив белой стены и смотреть на забитые гвозди, произведения на которых только подразумеваются автором.
Художник года – Игорь Самолет
Главный герой 14-го выпуска Cosmoscow – Игорь Самолет, удостоенный звания «Художник года» (И8). Самолет выступил в роли изобретателя и представил экспериментальную установку «Всплеск» как демонстрацию жизненного цикла художественной идеи. 15-метровый конвейер включает три модуля, а для его обслуживания привлекаются трое операторов мужского пола разных возрастов: 20, 35-40 и 70 лет соответственно.
Молодой оператор ставит на ленту стеклянные шары, символизируя этим момент рождения идеи. Когда идея достигает своего пика и буквально доходит до верхней точки конвейерной ленты, она падает в так называемое «пространство реальной жизни» – на металлический лист, огороженный со всех сторон прозрачными панелями. Здесь появляется второй оператор 35-40 лет, своим нарядом явно отсылающий к образу самого Самолета – широкие брюки и заправленная в них оверсайз-рубашка. Он сметает осколки в совок и передает их в зону последнего, третьего модуля. Там рожденная из шара идея превращается в конверт с осколками, который может приобрести посетитель.
Отдельно Самолет занял стенд галереи «Сцена» (Е8) с проектом «Департамент времени» по мотивам антиутопии братьев Стругацких «Град обреченный».
pop/off/art
Стенд московской галереи pop/off/art (Б3) включает живопись и видео Ирины Наховой под общим названием «Поцелуй». Фрагментарное воспроизведение картины «Геркулес и Омфала» Франсуа Буше, соединяющее эрос и танатос. Это отсылает к барочным аллегориям жанра ванитас, спецификой которого является мотив неизбежности смерти и угасания. Работы соседствуют с фотообъектами Владимира Куприянова из серии «Фауст». Произведения «Тяжелые души» и «Крестоносцы» как бы спорят с понятием Ролана Барта «это было» (ça-a-été) о том, что фотография есть абсолютная печать прошлого. Через трансформацию формы Куприянов, напротив, предлагает фотографию как существующее в настоящем.
К прошлому возвращается Ольга Чернышева в серии «Отражения», перерисовывая фрагменты из своей видеоработы «Третьяковка» 2002 г. Она акцентирует значимость музейных стекол при взаимодействии с шедеврами. Так в работе с изображением «Лунной ночи на Днепре» Куинджи стекло «помещает» в изображение и зрителей. Сложно забыть о капитализме на ярмарке искусства, а напомнить может Василий Кононов-Гредин с узнаваемым образом купюры в $100, на которую аэрозолью нанесен белый смайлик.
KGallery
Петербургская KGallery (К10) выставила новые работы художника Никиты Макарова. Помимо объектов из керамики, на которых специализируется Макаров, галерея показала масштабное живописное полотно «Утро. Здесь могут водиться тигры». Рядом – яркие пейзажи Анатолия Маслова 1970-х годов и произведения Юрия Ершова как эксперимент с формальными приемами академической живописи.
PennLab
В этом году одна из ключевых фотогалерей России PennLab (Е9) представляла фотографов, но не фотографию. На стенде – искореженный металл и «перспектива» из частей сплава. Как сказал сооснователь галереи Михаил Краснов в беседе с «Ведомостями», представленные фрагменты являются частью большого проекта художников Игоря Елукова, Полины Тимофеевой и антрополога Макара Терешина. Визуальное исследование «Поля падения» посвящено малонаселенным территориям вокруг космодрома Плесецк, «засеянным» отработанными ступенями ракет. Полностью, в том числе с фотографией, «Поля падения» покажут в фонде Ruarts.
Галерея «Глаз»
Фотогалерея «Глаз» (Ж12) представила работы мастера метафор Жени Миронова. В своем проекте НИИ «Оптики сознания» фотограф работает в авторской технике «линзография» — отпечатки помещаются в оптическую систему линз от узкоколеек. Фотография перестает быть плоской, как бы «выпирает», и приглашает зрителя к ее трансформации через взгляд. Фотограф Ксения Малафеева через документальный подход совмещает минимализм и абстракцию. В своем проекте Ordinary Life работает со светом и искажением и стремится не столько сохранить увиденное с помощью фотографии, сколько проследить его превращение.
Спецпроект «Двара»
Спецпроект «Двара: ткем концептуальное» (К1) коллекционеров Екатерины и Андрея Теребениных является частью иностранной секции Cosmoscow. Он посвящен диалогу между традиционным и современным искусством Индии. Стенд содержит произведения из собрания коллекционеров, объединяющие работы современных индийских художников с традиционным ручным ткачеством и вышивкой. Рина Саини Каллат в проекте «Стенки матки» говорит о личных переживаниях. На шелковое сари шрифтом Брайля нанесен текст кулинарного рецепта мамы художницы, которой не стало, когда ей было всего 8 лет. Шелковое полотно символизирует матку женщины как попытку воскресить чувство собственной защищенности.
Не менее откровенен большой холст Парага Сонаргхаре с сидящим на корточках обнаженным мужчиной. Гениталии на картине закрыты натянутой поверх холста тканью, при этом в самой работе этой ткани нет, сказала представитель стенда. Кажется, что в этом и заключается вся задумка работы – натянутый текстиль будто делает изображение «приемлемым» для европейского зрителя. Но все оказывается куда прозаичнее – цензура в рамках ярмарки. Однако зрителям дают возможность заглянуть за ткань и увидеть скрытую часть работы.
«ПиранезиLAB»
На стенде галереи печатного искусства «ПиранезиLAB» (В10) три имени – Тим Парщиков, Никон Филиппов и Алексей Веселовский. В «Исландских рунах» Парщиков делает предметом исследования традицию и ландшафт Исландии. В действительности символы Исландии не являются рунами в классическим понимании – это гальдраставы, или магические знаки. Они «сплетаются» из отдельных рун и используются, например, «Для призыва призраков и злых духов», как гласит название одной из работ фотохудожника.
Графика Никона Филиппова рождена из «чистой любви к рисованию», рассказали в галерее. Спонтанность образов – комары и роботы, чудаки и машины – задают единую последовательность в девяти эпизодах. Акварель на гумбихроматной фотопечати – у основателя «ПиранезиLAB» Алексея Веселовского. Он работает с образом покинутого дома в окружении зарослей крапивы – как символ заброшенности и оставленных человеческих следов.
«На ощупь»
Керамические лица встречают на стенде благотворительного проекта «На ощупь» (Н9). Это автопортреты слепоглухих подопечных ресурсного центра «Ясенева Поляна» – им предложили показать, как они видят себя. Посетители ярмарки также могут поучаствовать в интерактиве и ощупать сделанные с произведений гипсовые барельефы и представить, как слепоглухие воспринимают мир. Участниками инициативы стали известные российские художники, среди которых Алина Глазун, Георгий и Яков Хомичи, дуэт Angry brothers и др. Представительница стенда рассказала, что 11 ноября состоится аукцион с работами слепоглухих и художников, выручка с которого пойдет на благотворительность.
TEO by Cosmoscow
Онлайн-платформа TEO от Cosmoscow (К18) показывает моностенд с керамическими работами Анны Берч. На материале – печать ландшафтов с одинокими деревьями из серии «Воспоминания», а также плитка со сталинскими высотками из проекта «Сажа бела», вид на которые перекрывают белые цветы из керамики. В этих работах художница исследует влияние пространства на восприятие человека и границы его личного выбора.
Берч работает с движением от общего – архитектуры и коллективных представлений – к частному, личному опыту и памяти. Плитка как образ знакомого многим пространства, а пейзаж – как его субъективное проживание.
Cosmoscow-2026 работает до 6 сентября с 10:00 до 20:00, публичные часы – с 12:00.