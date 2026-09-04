От Канье Уэста до исландских рун: что показывают на Cosmoscow-2026

Молодой оператор ставит на ленту стеклянные шары, символизируя этим момент рождения идеи. Когда идея достигает своего пика и буквально доходит до верхней точки конвейерной ленты, она падает в так называемое «пространство реальной жизни» – на металлический лист, огороженный со всех сторон прозрачными панелями. Здесь появляется второй оператор 35-40 лет, своим нарядом явно отсылающий к образу самого Самолета – широкие брюки и заправленная в них оверсайз-рубашка. Он сметает осколки в совок и передает их в зону последнего, третьего модуля. Там рожденная из шара идея превращается в конверт с осколками, который может приобрести посетитель.