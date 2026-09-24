Энергия арт-рынка: в Москве открылась ярмарка молодого искусства blazar-2026

Один шаг – и перед нами скульптура Варвары Коновальчук, исполненная из кости. Художница обращается к традициям и ритуалам коренных народов Ямала. Работа «Легенда о Золотой Бабе» – интерпретация легендарного идола Западной Сибири. Коновальчук обратила внимание, что идол так и не был найден археологами. Однако важным для художницы становится задача не поиска утраченной статуи, а доказательство ее вечной жизни. «Я хочу, чтобы эта скульптура стала путеводителем между мифом и реальностью, напоминая, что наследие существует до тех пор, пока мы его помним и чтим», – рассказала она.