Энергия арт-рынка: в Москве открылась ярмарка молодого искусства blazar-2026«Галерея на диване» и способ справиться с тревогой
24 сентября в Музее Москвы открылась ярмарка молодого современного искусства blazar. На седьмом выпуске «спутника» Cosmoscow показывают произведения 49 независимых художников, 64 независимых дизайнеров, 11 авторов цифрового искусства, а также стенды 29 галерей современного искусства и семи галерей коллекционного дизайна. Впервые в этом году появилась ювелирная секция – в ней представлены 19 авторов.
Ориентация на зрителя и коллекционера на blazar заметно отличается от Cosmoscow. Произведения, объекты и стенды сопровождены QR-кодами с полными каталогами работ и описанием выставляемого. Если узнать побольше о работах на Cosmoscow можно было как правило через представителей стенда – найти их в гуще толпы могло быть непросто, – то blazar составляет собственную цифровую и офлайн-инфраструктуру для подробного знакомства с участниками.
Последний предпоказ Cosmoscow создавал впечатление «праздника жизни», а на превью ярмарки молодого искусства все конкретно: художники пришли продавать, а коллекционеры — покупать. Высока вероятность, что посетителей последнего дня «встретят» пустые стены после бурных продаж на предпоказе и в первый день.
Еще одно важное отличие от Cosmoscow – акцент на произведениях, а не именах. Такой подход исходит из концепции ярмарки, в которой заложена задача знакомства широкой аудитории с молодыми художниками. Cosmoscow, как рассказала основательница ярмарки Маргарита Пушкина, показывает то, куда движется современная арт-сцена, а blazar – откуда рынок черпает энергию и вдохновение.
Секция художников
Секция художников и галерей традиционно заняла весь третий этаж. Недалеко от входа – картины Полины Майер. Посредством фрагментарности Майер вырывает объекты из контекста и задает для них завершенность и самостоятельность. На ярмарке художница показывает новую серию работ «По памяти». В ней Майер обращается к прошлому, «будто бы исчезнувшему, но продолжающему существовать во взглядах людей на фотографиях».
Далее встречают крупные холсты художницы Полины Шапкиной. Вернее, двух художниц – самой Полины и ее семилетней дочери Вероники. Как рассказала «Ведомостям» Шапкина, их первые коллаборации появились, когда Веронике было всего пять. Художница писала свои работы, а после предлагала дочке нарисовать что-нибудь от себя. Потом серия «развернула вектор» – сначала свободный рисунок Вероники, а после мазки руками взрослого.
Вот уже два года путем сотворчества матери и дочери создаются работы, совмещающие родительский и детский взгляды. Шапкина пояснила, что такая практика становится жестом признания: «Каждый из взглядов нуждается в другом, чтобы быть завершенным».
В противоположной части зала – потертый паркет на стене. Произведения Маргариты Журавлевой, как не сложно догадаться по выбранному материалу, о повседневности. Журавлева стремится зафиксировать оставленные следы и, более того, достроить действительность с их помощью. Подобно концептуалистам конца XX в. художница «реабилитирует» бытовые предметы, включая в свои работы другие найденные объекты – например, бумажные обои и линолеум.
Галерея fābula продолжает показывать «ультрасовременное» искусство и отличаться своей эксцентричностью. В этом году стенд оформлен в стиле магазина «на диване» – галерея ведет прямой эфир в платформе Twitch. Задумка с телемагазином предлагает порассуждать о том, как сегодня формируется желание обладать объектом. Ведь искусство, по словам галеристов, не только о произведениях, но также о предмете выбора и части визуального «думскроллинга». На седьмом выпуске fābula показывает коллажи Наташи Перышко, абстракцию Насти Павловой, а также фигуративный портрет от Дарьи Денисовой.
Графику Алексея Журавлева, холсты Антона Антонова и коллажи Яны Арбузовой показывает галерея «Виктория». Последние годы Журавлев в своем творчестве опирается на философию «темной экологии». Концепция британского философа Тимоти Мортона об отказе от понятия «природа» как чего-то обособленного от человека – в том смысле, в котором любая человеческая технология является такой же естественной, как и мутация растений. Флора на графике Журавлева извивается, заполняя все пространство полотна, и вступает в контакт с руками, как бы утверждая неизбежную связь с человеком.
Секция дизайна
В современном дизайне уже привычно встречать работы, функциональность которых не всегда очевидна с первого взгляда. В секции дизайна blazar среди стульев и торшеров попадаются удивительные по своему применению объекты. Например, подвешенные на металлических прутьях трубы становятся этажеркой от объединения PMN. В этом видится стремление дизайнеров быть, прежде всего, художниками, и наделять свои продукты чертами произведения.
Один из участников секции Сергей Черноглазов так и воспринимает предмет – не как утилитарную единицу, а как художественное высказывание. Медный светильник «Купрум» дизайнера неизбежно напоминает стальные монументальные объекты американского скульптора Ричарда Серра. «Рабочий» металл, обработанный с неожиданной для этого материала тонкостью. Но если скульптуры Серра как бы приглашают зрителя войти в их подозрительные «коридоры», из которых проступает падающая внутрь тень, то в объекте Черноглазова, напротив, «коридоры» наполняются светом. Пространство у Серра замыкается вокруг зрителя, пространство Черноглазова – расширяется и словно стремится выбраться наружу.
Тактильные объекты представила дизайнер Катерина Даева. Модерновое кресло выполнено из массива американского ореха. Сочетание холодного металла и теплого дерева отсылает к образу американского интерьера середины XX в. Несмотря на твердость каждого отдельного элемента сиденья, их соединение работает по принципу натяжного гамака и создает эффект «парящего» кресла. Оно входит в серию «Тактильная память» Даевой, которую также составляют торшер и модульная ширма.
Художница Анастасия Смольнякова работает с керамикой по технике XVI века скальола – создание искусственного мрамора с помощью гипсовой смеси, клея и природных пигментов. Скальола использовалась в величественных и строгих колоннах архитектуры классицизма. Объекты Смольняковой же исполнены плавно, волнообразно. Художница задает переход от визуальной твердости камня к нежности очертаний, одновременно возвращая природную спонтанность его фактуры.
В дизайнерскую секцию пробралась цифровая живопись Саши Лемиша. Художник пишет свои произведения на экране телефона, воспринимая такую технику как жест контроля над гаджетом, как способ «подавления тревоги» при создании произведения. «Зритель часто не понимает, как это сделано: рисунок это или фотография, или это фотошоп. И это основная задача – именно этот вопрос», – сказал он в беседе с «Ведомостями».
Регион года – Ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ стал «Регионом года» на седьмом выпуске blazar. Восемь художников говорят о свете как фоне Ямала. Первые лучи солнца на севере становятся праздником, но приходящие следом белые ночи лишают день привычного ощущения завершенности.
Антонина Пырысева работает в популярной у современных художников и фотографов технике цианотипии – экспонирование снимка ультрафиолетом с использованием светочувствительных солей железа. Художница создает отпечатки на текстиле и стекле. Пырысева делает объектом своего исследования растения севера и архивные фотографии, которые становятся для нее визуальным языком памяти.
Один шаг – и перед нами скульптура Варвары Коновальчук, исполненная из кости. Художница обращается к традициям и ритуалам коренных народов Ямала. Работа «Легенда о Золотой Бабе» – интерпретация легендарного идола Западной Сибири. Коновальчук обратила внимание, что идол так и не был найден археологами. Однако важным для художницы становится задача не поиска утраченной статуи, а доказательство ее вечной жизни. «Я хочу, чтобы эта скульптура стала путеводителем между мифом и реальностью, напоминая, что наследие существует до тех пор, пока мы его помним и чтим», – рассказала она.
Художница Таня Макарова переехала в Салехард, чтобы стать учителем ИЗО. Она воспроизводит через вышивку свой опыт работы с учениками и соединяет ее со своими впечатлениями от небесных явлений Севера.
Идея представить ЯНАО главным регионом седьмого выпуска родилась после заявки от местных художников, рассказала директор по развитию blazar Александра Лекомцева. По ее словам, в дальнейшем ярмарка хотела бы сотрудничать с властями регионов и «более институциональными» площадками для организации стенда.
Ярмарка молодого современного искусства blazar-2026 проработает до 27 сентября в первом корпусе Музея Москвы.