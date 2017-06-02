Актер Алексей Розин: Смеялись, но тушенкой запаслись

Алексей Розин, актер Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Главная роль в «Нелюбви», где Алексей Розин играет отца пропавшего 12-летнего мальчика, продолжает тот же типажный ряд, что и предыдущие работы актера у Звягинцева. Только теперь маленький человек, которого эталонно изображает Розин, оказался в эпицентре драмы. Но по сути все роли здесь – второго плана, потому что на месте главной – пробел. И точность актерских работ в «Нелюбви» в том числе в обрамлении этой пустоты.

– За то время, пока вы шли от эпизода к главной роли, у вас, наверное, какие-то личные отношения завязались? Ходит ли Звягинцев на ваши спектакли?

– Недавно приходил на спектакль «История об истории» – это такой сторителлинг на основе «Истории государства Российского».

– Как можно определить временные рамки истории, рассказанной в фильме? Судя по телерепортажам, там в начале еще жив Немцов, а в конце уже идут бои в Донбассе.

– Да, в фильме есть приметы времени. Но в целом это территория притчи – мир с ума сошел. Там даже говорят в одном репортаже по радио: «Близится конец света, он наступит по всему свету, и Ленинградская область не исключение». «Ленинградская область» – это каждая точка на карте. Конец света кругом происходит, а внутри этого всего живут люди.

– Это настоящие репортажи?

– Мне кажется, это все реальные вещи. Даже про конец света, который ожидался 21 декабря. Я запомнил эту дату, потому что готовил спектакль в московском Театре кукол, который, к сожалению, не состоялся. Назывался он «Dream Team апокалипсис». Мы смеялись-смеялись, но машину, полную воды и тушенки, я на всякий случай у театра припарковал.

– По фильму еще создается ощущение, что одна из главных проблем России – это погода. Река холодная течет, снежок все время падает, словно предзнаменование. Реально все время такая погода была во время съемок?

– Ну почему предзнаменование? Мне кажется, это красиво. Настоящий красивый снег.

– В фильме много деталей поисково-спасательной операции. Был ли на съемочной площадке кто-то из консультантов «Лиза алерт»?

– Да, это именно они. Они даже предоставляли свою технику для съемок, а взамен группа оставила им все купленное обмундирование для поисковиков. Это очень странная организация. На волонтерской основе, ничего не зарабатывая на этом, ищут людей. Приводилась статистика, что 80% этих поисков – успешные.

– Ваш персонаж, несмотря на весь драматизм ситуации, смешной – сатира на средний класс, православные корпорации. Вам что больше понравилось играть – комедию или сцены из супружеской жизни?

– У Звягинцева особо не поиграешь в комедию, если он этого не закладывает в текст. Я счастлив, если персонаж хоть немного вызывает симпатию. Это же узнаваемая ситуация. Любой человек, который хоть раз в жизни был в серьезных продолжительных отношениях, понимает, что расставание примерно так и выглядит. Через какое-то время люди начинают друг друга изводить.

– Какие отношения у вас с текстом? Есть трудные моменты? Или, наоборот, фразы, которые берешь с удовольствием, и понятно, что они войдут в обиход – как «непроглядная полная говножопа».

– Вот видите, как вы ловко округлили это выражение, гораздо более красиво, чем «полная говна жопа», например.

– А расскажите про отношение персонажей к моменту потери. Почему родители теряют мальчика из виду, что их отвлекает?

– Я слышал столько умных версий с приведением в пример разнообразных притч, книг, философских теорий. Лично у меня ассоциативный такой образ, что это история про агнца, которого в жертву принесли, а ничего не случилось.

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