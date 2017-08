Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион Kai Pfaffenbach / REUTERS

В прошлом году на олимпийском стадионе в Рио-де-Жанейро Болт в желто-зеленой майке (цвета его родной Ямайки) обсуждал с журналистами собственное будущее. Он только что взял третье олимпийское золото на стометровке у мужчин, подтвердив реноме величайшего спринтера в истории. Его спросили, долго ли еще он будет выступать. «Будем надеяться, сказка не кончится. – Тут чемпион выдал свою знаменитую улыбку. – Меня никогда не догонят» (цитата по FT).

Сказка кончилась и не кончилась. Тридцатилетний Болт объявил о завершении легкоатлетической карьеры, на чемпионате мира в Лондоне 2017 г. (4–13 августа) он выступил в последний раз и был третьим на стометровке. Но его не догнали: Болт – действующий рекордсмен мира в беге на 100 м (9,58 с, ЧМ-2009, Берлин), на 200 м (19,19 с, ЧМ-2009, Берлин) и в эстафете 4 х 100 м (вместе с Нестой Картером, Майклом Фрэйтером и Йоханом Блэйком, 36,84 с, Олимпиада-2012, Лондон). Он восьмикратный олимпийский чемпион, причем единственный, кто выигрывал дистанции 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд, 11-кратный чемпион мира и бегун, установивший восемь мировых рекордов.

Болт сделал для спринта то же, что Мохаммед Али для бокса, – вывел из комы и придал ему сексуальности, пишет интернет-ресурс Livemint. «Если я участвовал в соревнованиях в Европе, все открытые трибуны на стадионе заполнялись, и боюсь, что, если бы не я, эти места остались бы пустыми», – пишет Болт в автобиографии Faster than lightning. My story («Быстрее молнии». Москва: Эксмо, 2015). Казалось бы, Болт лишил спринт интриги. Без него весь мир следил бы, как за право называться самым быстрым человеком на Земле соревнуются Асафа Пауэлл и Тайсон Гей, пишет The Guardian. Но дело не только в победах. «Фанаты обожали меня, потому что я все время дурачился и заводил их – ни один другой атлет так себя не вел», – пишет Болт в автобиографии. Он делал из своих выступлений шоу. На Олимпийских играх в Китае, где он заработал первое золото Игр, он метров за 10 до финиша победно ударил себя в грудь, а после черты и вовсе пустился в пляс на радость толпе: «Это была идея моего друга, танцора с Ямайки. Я поклялся, что, если выиграю стометровку, станцую дикий танец – он назывался To Di World» (цитата по автобиографии). Отсюда фирменная поза Болта, будто он целит из лука в небо.

The Observer пишет, что тогдашнему президенту МОК Жаку Рогге происшедшее в Пекине не понравилось: он назвал это неуважением к конкурентам. Знакомые Болта не согласны. «Усэйн за пределами дорожки скромный человек, – говорил прыгун в высоту родом с Ямайки Джермейн Мейсон. – Просто когда ты выигрываешь олимпийскую медаль <...> ты не просто хочешь победить и уйти с дорожки, ты хочешь развлечь публику. Ты хочешь открыться и выразить, что чувствуешь».

«Я заряжал всех своими шутками и хорошим настроением прямо перед камерами и фотоаппаратами, – вспоминает Болт в автобиографии. – Я принимал разные позы, прыгал и махал людям. Иногда это было запланировано, как, например, с ямайским танцевальным движением или с жестом рукой. Но чаще это был экспромт».

Скажи нет крикету