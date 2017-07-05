«Все сработали хорошо и слаженно, все задумки воплотились»
- Анастасия Иванова,
- Александр Губский
- / Ведомости
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Кубок конфедераций – тестовое соревнование перед чемпионатом мира – 2018 по футболу – завершился в воскресенье на мажорной ноте: финальная игра в Санкт-Петербурге собрала практически аншлаг, к концу турнира, прошедшего без эксцессов, подтянулись и иностранные болельщики (хотя их и оказалось меньше, чем рассчитывали петербургские отельеры и организаторы).
В интервью «Ведомостям» генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, как прошел Кубок конфедераций, какие выводы будут сделаны после этого турнира и как продолжается подготовка к чемпионату мира.
– Кубок конфедераций – 2017 завершился. Подводя итоги мероприятия по горячим следам – что на кубке оказалось лучше ваших ожиданий, что на уровне и что хуже?
– Все наши задумки и новшества были реализованы очень достойно – конечно, с помощью федеральных ведомств, в одиночку мы бы сделать столько не смогли. Если говорить о паспорте болельщика, то это в первую очередь Минкомсвязи. Обеспечение безопасности – это в основном силовые структуры. Бесплатные поезда – огромная роль Минтранса и транспортной дирекции – 2018. Вся наша команда – оргкомитет, федеральные ведомства, регионы – сработала хорошо и слаженно, все задумки воплотились.
Вы видите, что, если на итоговой пресс-конференции задают вопросы о докладах Макларена и Гарсии, это значит, что плохого про собственно организацию Кубка конфедераций спросить нечего. (В докладе Ричарда Макларена анализируется использование допинга российскими спортсменами, в докладе Майкла Гарсии – процесс получения Россией и Катаром прав на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 гг. – «Ведомости»). Недочеты, конечно, есть, но они все технического плана: можно, например, выиграть минуты на доступе людей на стадионы.
– Кубок конфедераций – соревнование тестовое. Исходя из того, как он был организован и прошел, будут ли сделаны следующие выводы: в этом аспекте требуется улучшение и увеличение финансирования для чемпионата мира, а в этом мы, наоборот, перестарались и через год можно будет сэкономить?
– Конечно, какие-то решения будут приняты – у нас будет большое совещание с FIFA на эту тему. Возможно, улучшим какие-то услуги для болельщиков. Но в целом как концепт все сработало хорошо.
– Расскажите подробнее о задумках и новшествах, которые вы реализовали.
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