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Самая богатая женщина мира Лилиан Бетанкур Francois Durand/Getty Images

«Даже в 78 лет Бетанкур остается загадкой», – писал в 2002 г. журнал L’Express. Еще через 10 лет он окрестил Лилиан Бетанкур «неизвестной знаменитостью». Казалось бы, о такой женщине должно быть море информации. Ведь она была одним из самых заметных персонажей светского общества – владелица L’Oreal, супруга известного политика, несколько раз занимавшего министерские посты, президент одного из крупнейших благотворительных фондов Франции Bettencourt-Schueller (см. врез), не говоря уже о титуле самой богатой женщины страны и мира. Но Бетанкур не любила шумихи вокруг своего имени и бесед с журналистами. L’Express обращался к людям из ее окружения, но и те не смогли убедить ее дать интервью. «Она опасается втянуться в игру, где в будущем ее не станут упрашивать», – рассказывал изданию один из них. «Без сомнения, это одна из последних великих дам Парижа – Парижа Пруста, – какой была Мари-Элен де Ротшильд и являются графиня Орнано или Клод Помпиду», – рассуждал другой.

Говоря о ней, люди упоминали «крайнюю простоту», «скромность» и даже «определенную строгость в морали». Другие говорили, что она «энтузиаст», увлечена медициной и психологией, любопытна и щедра: «Это женщина, которая любит жизнь и знает, что жизнь ее избаловала».

Папина дочка

Отцу Лилиан Эжену Шуллеру рано пришлось задуматься о самостоятельном заработке. Он был родом из зажиточной семьи булочника, но в 1891 г. панамская афера оставила семью на мели. Встал вопрос, получит ли Эжен высшее образование. Но он справился: занявшись продажей вразнос, смог зарабатывать достаточно, чтобы получить в 1904 г. диплом по химии, пишет The Guardian. Затем он устроился ассистентом к профессору Сорбонны и подрабатывал у парикмахера, которому нужен был специалист для составления средств для волос. Созданная Эженом краска оказалась настолько хороша, что он решил создать собственный бизнес. Так, в двухкомнатной парижской квартире, служившей одновременно офисом, лабораторией и шоурумом, в 1909 г. началась история L’Oreal.

К октябрю 1922 г., когда родилась Лилиан Шуллер, будущая Бетанкур, это был устойчивый развивающийся бизнес. Беда пришла откуда не ждали. Лилиан не исполнилось пяти лет, когда скончалась ее мать. Она увлекалась музыкой, преподавала сольфеджио и «после ее смерти в нашем доме больше не стало музыки», цитирует Лилиан L’Express.

За недостатком улик В ходе судебной тяжбы стало известно, что жена министра по социальным вопросам Эрика Верта, прославившегося кампаниями против неплательщиков налогов, работает в компании, управляющей состоянием Бетанкур. Клэр Тибу, бывшая бухгалтер Бетанкур, дала показания, что Верт, будучи казначеем партии Николя Саркози «Союз за народное движение», получал от Бетанкур пожертвования, не декларируя их. Якобы и лично Саркози тоже был частым гостем в доме Бетанкур и уходил оттуда с конвертами с наличными, когда был мэром Нейи-сюр-Сен в 1983–2002 гг. Дело против Саркози было закрыто за недостатком улик в октябре 2013 г. А дело о злоупотреблении доверием и слабостью Бетанкур растянулось до 2015 г. В итоге восемь человек были признаны виновными в том, что вымогали деньги и подарки у наследницы империи L’Oreal. Банье получил три года лишения свободы, 350 000 евро штрафа и должен был вернуть Бетанкур 158 млн евро вдобавок к тому, что он вернул добровольно в ходе судов. Верт был полностью оправдан.

Позже Бетанкур признавалась The Guardian, что ревновала женщин, «круживших вокруг отца». Возможно, поэтому тот женился повторно только через шесть лет, в 1932 г., пишет The Guardian. Лилиан осталась его единственным ребенком, он в ней души не чаял. «Я папина дочка», – говорила она L’Express. Это не означало праздности. Шуллер вставал каждый день в 4 утра и 45 минут посвящал ходьбе, не считая занятий физкультурой с приходящим на дом тренером. Отец прививал дочери дисциплину, пунктуальность, старательность. Отправлял дочь на воспитание к монахиням-доминиканкам. С 15 лет Лилиан стала стажироваться в L’Oreal – три недели в конце летних каникул. Причем начала с черной работы: наклеивала этикетки.

В юности Лилиан редко появлялась в свете, играла на пианино, много читала, а по субботам ходила на киносеансы, которые устраивал знакомый семьи – известный предприниматель Марсель Блестейн-Бланше (основатель третьего в мире по выручке рекламного агентства Publicis Groupe), пишет L’Express. Часто она жила не в отцовском доме неподалеку от Булонского леса, а в другом, тоже принадлежащем семье – в пригороде.

Перипетии войны

Политикой Лилиан не интересовалась в отличие от отца. С 1930-х гг. он спонсировал антикоммунистическое профашистское движение Comite secret d’action revolutionnaire (CSAR, «Секретный комитет революционной борьбы»), более известное как La Cagoule. Во время оккупации стал сооснователем политического движения Mouvement social revolutionnaire, ставившего целью борьбу с капитализмом, большевизмом, иудаизмом и франкмасонством, перечисляет The Guardian.

Не меньше интересовался политикой и будущий муж Лилиан Андре Бетанкур. Он не только входил в La Cagoule, но и опубликовал в 1940–1942 гг. антисемитские статьи в журнале La Terre Francaise. Когда в 1944 г. союзники высадились в Нормандии, он осознал свою ошибку и примкнул к Сопротивлению, иронизирует FT. После войны нашлись свидетели, что и Эжен Шуллер, и Андре Бетанкур, ратуя на словах за фашистов, на самом деле тайно помогали борьбе с ними и спасали евреев. Это избавило их от суда.