Клаус Альбрехт Шредер: Главная тема – одиночество, а не эротика

Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Одиночество, а не эротика

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Директор музея Альбертина Клаус Альбрехт Шредер Albertina, Vienna

Выставка графики ключевых фигур в австрийском искусстве XX в. Густава Климта и Эгона Шиле – одно из главных музейных событий этого года. Около 100 листов из собрания крупнейшего венского музея Альбертина впервые будут показаны в нашей стране. И Климт, и Шиле – феноменальные рисовальщики и яркие представители насыщенного событиями, противоречивого и трагического периода европейской жизни, предшествующего Первой мировой войне. Оба умерли в 1918 г., Климту было 55 лет, его ученику Шиле – 28.

– Вы видели рисунки, отобранные для выставки в Пушкинском музее? Не кажется ли вам, что в случае Шиле выбор излишне осторожный, не взяты самые невинные эротические рисунки. А без откровенной эротики об этом художнике не составишь представление.

– Мы вместе с Пушкинским музеем очень тщательно выбирали работы 1910–1917-х гг., которые сконцентрированы на эротике. Мы сделали свой выбор для московской выставки осознанно. Но нельзя рассматривать Шиле только в эротическом аспекте.

– Но разве проблема тела – не главная в творчестве Шиле? Разве собственная гиперсексуальность не была для него мучительна?

– Главную тему у Шиле очень легко определить – это одиночество. Пессимизм и одиночество. Вторая ключевая тема – это вопрос «кто я?». Он примеряет к себе различные роли – я святой, я сексуальный объект, монах, добропорядочный бюргер, семьянин или актер. Так он и в жизни пробует роли. Так что главная мучающая его тема – не эротика, а вопросы бытия, экзистенциальные вопросы, проблема идентичности. И никакой порнографии вы у него не найдете, тем, кто ее ищет, надо смотреть порнографические фильмы.