Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Константин Чайкин: В России можно делать все, и перспективы колоссальные

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Конструктор часов Константин Чайкин Максим Стулов / Ведомости

Константин Чайкин создает часы уже 15 лет, он первый и до сих пор единственный россиянин в швейцарской Академии независимых часовщиков (AHCI), объединяющей лучших независимых мастеров мира. За полтора десятка лет Чайкин сделал немало сложных, эффектных и оригинальных часов: Levitas с парящими стрелками, «Луноход» в корпусе из булата, «Синема» с анимацией – скачущей лошадью... Но настоящий успех пришел к нему в этом году, когда Чайкин показал на выставке в Базеле модель «Джокер» – первые в мире часы с чертами человеческого лица, привязанными к функционалу индикации времени. И коллекционеры, и неофиты были в восторге – заказы на эту модель у Чайкина расписаны уже до начала 2019 г. Этой осенью «Джокер» стал первой моделью из России, допущенной к участию в благотворительном часовом аукционе Only Watch. Этот аукцион, проходящий в Женеве и на который съезжаются коллекционеры со всего мира, в известной мере показывает реальную стоимость каждого часового бренда: порой даже знаменитые марки, тратящие миллионы на рекламу, с трудом уходят по нижней границе. «Джокер» при эстимейте в 10 000–15 000 швейцарских франков был продан за 45 000 франков. Этот успех убедил Чайкина, что ему нужно двигаться в сторону создания часов – арт-объектов, а не сверхсложной механики, рассказал он «Ведомостям».

Многие заграничные часовщики, начиная карьеру в своих родных странах, затем перебираются в Швейцарию, где лучшая в мире часовая инфраструктура, – датчанин Свенд Андерсен, финн Кари Воутилайнен, француз Франсуа-Поль Журн, англичанин Питер Спик-Марин. Но Чайкин принципиально остается в России, где, по его мнению, можно делать «фантастические» вещи.

– Давайте начнем с Only Watch. Как возникла идея туда заявиться?

– Идея возникла прямо на Baselworld-2017: наблюдая за динамикой интереса к «Джокеру», я решил, что надо развивать этот успех дальше. Многие выставки, в которых я раньше принимал участие, были не столь успешны, но на них можно было себе позволить выставляться (в материальном плане). Мне показалось, что переход в новую ценовую категорию может подстегнуть продажи на тех выставках, где раньше было довольно тихо. Выбрал группу выставок в Китае, Лондоне, потом еще Сингапур, который очень удачно прошел, затем поехал в Гонконг.

На этой волне стал думать, какие есть часовые конкурсы, вспомнил про Only Watch. Через Франсуа-Поля Журна [члена AHCI и создателя марки F.P. Journe] познакомился с Люком Петтовино [президентом Ассоциации Монако по борьбе с миопатией и сооснователем Only Watch]. Потом мы с ним некоторое время переписывались: какой дизайн выбрать, какой материал, и в результате остановились на корпусе из циркония и циферблате из рутения.

Константин Чайкин Конструктор часов Родился в 1975 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций по специальности «радиотехник»

2000 открыл часовой магазин

2003 сделал первые часы – настольные с турбийоном

2010 принят в действительные члены Академии независимых часовщиков (AHCI)

2012 переехал из Петербурга в Москву, акционером Konstantin Chaykin стала компания «Ника»

2012 выпустил книгу «Часовое дело в России. Мастера и хранители»

2016 избран президентом AHCI

– А как сами торги проходили, сколько шагов было сделано?

– На Only Watch такая схема: сначала подаются предварительные интернет-заявки, и если их много, то торги начинаются по эстимейту, если заявок нет, то стартовая цена на 30–40% ниже. У меня начались торги не с 10 000 франков, а с 15 000, потому что были уже интернет-биды.

Я до этого не был ни на одном аукционе вживую, а само наблюдение за торгами – уже захватывающее зрелище, сравнимое со спортивными соревнованиями. Когда летел на Only Watch, было и тревожно, и страшно – как ни крути, это показатель, этапный момент.

Перед аукционом был небольшой фуршет, был князь [Монако Альбер II], Люк, еще много гостей, где все немного расслабились, потом плавно переместились в зал для торгов. Зал был забит до отказа: части людей были выделены сидячие места, а большая часть аудитории стояла сзади. Среди тех, кто принимал участие в торгах за «Джокера», троих я знал лично, все трое – коллекционеры: американец, англичанин и швейцарец. Помимо них были еще желающие, покупатели из Азии, но основные торги вели эти трое. С учетом того, что перед этим было 20 лотов, в том числе Patek Philippe с рекордом (модель Patek Philippe Ref. 5208T-010 была продана за 6,2 млн швейцарских франков при эстимейте в 0,9–1,1 млн. «Ведомости»), атмосфера была уже подогрета, и «Джокер» ушел в течение минуты за 15 шагов.

– С покупателем общались после торгов?

– Да, мы познакомились уже после аукциона, сейчас переписываемся. Он очень большой коллекционер, член жюри конкурса Grand Prix d’Horlogerie de Geneve.

– Кстати, все деньги, вырученные на Only Watch, поступают в благотворительный фонд по борьбе с миопатией, часовщики ничего не получают?

– Может, что-то оставляют себе организаторы аукциона, чтобы покрыть затраты. Часовые мастера ничего не получают, для нас это в чистом виде благотворительность.

Почему «Джокер» сыграл

– Сколько уже продали «Джокеров»?

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