«Нью-Йорк – это один из самых развитых гостиничных рынков в мире наряду с Парижем, Гонконгом и Лондоном»

Генеральный менеджер Park Hyatt New York Петер Рот рассказывает, как повысить туристическую привлекательность Нью-Йорка и Москвы

Петер Рот, генеральный менеджер Park Hyatt New York Park Hyatt New York

Немец Петер Рот возглавил Park Hyatt New York (один из лучших отелей Нью-Йорка и один из лучших в сети Hyatt) в ноябре 2016 г. – через 2,5 года после того, как отель открылся. Park Hyatt New York занимает 25 этажей в небоскребе One57, расположенном в одном из самых дорогих районов Большого Яблока – на пересечении 57-й улицы и 7-й авеню, из окон отеля открывается вид на Центральный парк и концертный зал Карнеги-холл. Должность генерального менеджера Park Hyatt New York – не единственная для Рота, он также является региональным вице-президентом Hyatt и координирует деятельность четырёх других люксовых отелей сети в Нью-Йорке. А ранее Рот работал в Берлине, Сантьяго, Чикаго. И в Москве – но появлению резиденций Grand Hyatt в Москва-Сити помешал кризис 2008 г.: владелец здания переформатировал проект.

В интервью «Ведомостям» Рот рассказал о гостиничном рынке Нью-Йорка и поделился своими мыслями, как повысить туристическую привлекательность Москвы (разговор состоялся до чемпионата мира по футболу).

– Вы не открывали этот отель, а возглавили его 2,5 года спустя. Это большая проблема для генменджера?

– У отеля была очень сильная команда, которая сформировала сильный концепт, и моя роль – сохранить это. Шикарные отели открываются каждый год по всему миру. Красивые здания – тоже (при наличии четырех условий: правильной локации, талантливого архитектора, талантливого дизайнера интерьеров и достаточного финансирования). Но в красивом здании нужно создать правильную атмосферу – и это наша задача. А создают эту атмосферу сотрудники отеля. У нас их 345 человек, и они должны работать сообща, как в симфоническом оркестре. При том что профессии у них (в отличие от музыкантов) совершенно разные: посыльные, официанты, бухгалтеры, IT-специалисты… Но все вместе они должны создать у вас такое впечатление, что, вернувшись домой, вы скажете друзьям: «В следующий раз, когда поеду в Нью-Йорк, остановлюсь только в Park Hyatt».

Да, я не строил это красивое здание, и я не участвовал в создании его дизайна. Тем не менее я горд и счастлив в нем находиться. Ресторан The Living Room, в котором мы с вами сейчас беседуем, появился при мне, но это тоже плод коллективных усилий.

– Park Hyatt New York – один из самых роскошных отелей города. Почему у вашего ресторана нет звезд Michelin?

– Мишленовские звезды в гостиничном ресторане влияют на маркетинг, но и повышают операционные расходы. Я уверен, что, когда вы определяете концепцию ресторана, вы должны полностью отдавать себе отчет, кто вы и на какую аудиторию собираетесь работать. Когда мы определяли концепцию нашего ресторана, то решили, что он должен быть «комфортным» – таким, что в него можно ходить, например, дважды в неделю. При этом мы не говорим «нет» Michelin: если звезды появятся – отлично. Но наш фокус – высокая посещаемость ресторана за счет комфорта, доступности и честности: хороших продуктов по правильной цене. Этот фокус может принести регалии. Но специально мы за ними не охотимся. 80% посетителей нашего ресторана приходят с улицы и только 20% – постояльцы отеля.