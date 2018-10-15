Статья опубликована в № 4674 от 15.10.2018 под заголовком: Юбер де Бийи: Все наши инвестиции совершаются на перспективу в 50 лет

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Юбер де Бийи, совладелец Champagne Pol Roger Champagne Pol Roger

Уже несколько веков шампанское является напитком праздника и успеха. И самые известные марки шампанского прочно ассоциируются с сильными мира сего и знаменитостями: Cristal Louis Roederer – c Александром II, Comtes de Champagne Taittinger – с Рудольфом Нуреевым, Bollinger – с агентом 007 и актерами, его игравшими... Но, пожалуй, самый известный тандем – Уинстон Черчилль и Pol Roger. Черчилль, внук герцога Мальборо, пристрастился к этому шампанскому из Эперне, еще будучи молодым офицером, и сохранил верность ему до самой смерти. А Pol Roger в честь своего самого известного клиента создала свое лучшее шампанское – Sir Winston Churchill.

Pol Roger & Cie S.A. О компании: производитель шампанского.

Владельцы: семьи де Бийи и Поль-Роже.

Выручка – 38 млн евро.

Годовое производство –1,7 млн бутылок.

Площадь виноградников в собственности – 92 га.



Между количеством и качеством Pol Roger выбирает второе: компания производит 1,7 млн бутылок в год (во всей Шампани ежегодно выпускается 300 млн бутылок; на долю крупнейшего производителя, Moёt & Chandon, по экспертным оценкам Рикарда Юлина, приходится 32 млн бутылок в год). Pol Roger по-прежнему принадлежит потомкам основателя компании Поля Роже – сейчас ею руководит представитель пятого поколения, Юбер де Бийи. Состояние семьи де Бийи издание Challenges в 2017 г. оценило в 307 млн евро, включив ее в число 25 богатейших винных фамилий Франции: среди ее активов помимо виноделен и запасов шампанского десятки гектаров виноградников и большое количество недвижимости (Pol Roger – один из двух крупнейших владельцев недвижимости в Эперне наряду с Moёt & Chandon).

Дом де Бийи стоит на центральной улице Эперне, по соседству с главным производством Pol Roger и над винными подвалами, уходящими на глубину 33 м. А офис – в нескольких сотнях метров, в фамильном особняке XIX в., который теперь служит представительским целям. Адрес у особняка говорящий: улица Уинстона Черчилля, дом 1. Именно здесь де Бийи принял корреспондента «Ведомостей».