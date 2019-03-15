Управляющий Le Bristol Paris: «Теперь у ресторанов нашего отеля в сумме четыре звезды Michelin»

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Генеральный менеджер Le Bristol Paris Лука Аллегри Le Bristol Paris

Le Bristol Paris на протяжении десятилетий является одним из лучших отелей Парижа и одним из символов французской столицы. Но гостиничный рынок Парижа – самый конкурентный в мире: в городе постоянно появляются новые люксовые гостиницы и обновляются исторические. Семья немецких промышленников-миллиардеров Эткер, владеющая Le Bristol Paris с 1978 г., реагирует на это и не дает поблекнуть славе самого известного своего отеля в собрании Oetker Collection: полная реконструкция отеля закончилась в 2009 г., следом было куплено соседнее здание № 114 по улице Фобур Сан-Оноре, которое стало новым крылом Le Bristol Paris и в котором открылась брассери 114 Faubourg под управлением шеф-повара Эрика Ле Фрешона. Брассери на следующий год получила звезду от гида Michelin, таким образом Le Bristol Paris стал одним из немногих отелей мира, в котором сразу два звездочных мишленовских ресторана: флагманский ресторан Ле Фрешона Epicure уже на протяжении 10 лет имеет максимальные три звезды Michelin. Однако генменеджер Le Bristol Paris Лука Аллегри говорит, что главной звездой отеля является не шеф-повар, а кот по кличке Фараон – всеобщий любимец постояльцев и персонала.

Аллегри пришел в гостиничный бизнес по стопам своего отца, который был главным консьержем знаменитого отеля Splendido в Портофино. Там же, в Портофино, начинал свою карьеру и Лука. Который после работал в Four Seasons, был управляющим отелей Plaza Athénée в Париже и Hôtel de Paris в Монако, а затем возглавил всю группу Monte-Carlo SBM, управляющую отелями и казино княжества Монако. Но в 2016 г. Аллегри вернулся в Париж, чтобы стать генеральным менеджером Le Bristol.

– Почему вы променяли Монако на Париж?

– Потому что я люблю вызовы. А после девяти прекрасных лет в Monte-Carlo SBM возглавить такой отель, как Le Bristol, на таком конкурентном рынке, как Париж, – это определенно был вызов.

Если вы посмотрите на концепцию Le Bristol, вы сможете найти 12–15 его конкурентов [в Париже]. Но главным возмутителем [спокойствия] в последние годы стал Airbnb – в Париже у них самое большое предложение квартир. Кроме того, в Париже есть пять исторических классических отелей: Ritz, George V, Hotel de Crillon, Plaza Athénée и мы. Плюс люксовые отели, появившиеся сравнительно недавно: Shangri-La, Peninsula, Raffles Le Royal Monceau, Mandarin Oriental; в 2018 г. открылась гостиница Lutetia. Это хорошо, поскольку дает клиентам новый опыт.

– Что вы изменили в Le Bristol с тех пор, как возглавили отель?

– Мы посмотрели на отель глазами менеджера по недвижимости и выявили его сильные стороны. Мы уделили большое внимание спа, Bonpoint запустила у нас свои программы по уходу. Мы перенесли салон-парикмахерскую в зону арт-галереи, поскольку видим, что все больше наших клиентов и люксовых клиентов вообще начинают интересоваться искусством. Мы пересмотрели наше предложение в том, что касается номеров, а также еды и напитков, чтобы быть более современными, открыли бар Bristol After Dark.