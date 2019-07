Президент игорной монополии Монако: «Мы работаем на самой вершине пирамиды»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Жан-Люк Биамонти, президент Société des Bains de Mer АР

Игорная индустрия обеспечила процветание крохотному государству на берегу Средиземного моря. В 1861 г. правитель Монако князь Карл III решил воспользоваться тем, что во Франции запретили азартные игры, и разрешил их в своем княжестве. На месте княжеских садов были построены казино и отели, монопольное право на управление ими в 1863 г. получила компания Société des Bains de Mer (SBM).

С тех пор SBM превратилась в «интегрированный курорт», рассказывает Жан-Люк Биамонти, президент компании, которая владеет и управляет четырьмя казино, шестью люксовыми отелями, десятками ресторанов и клубов, жилой и коммерческой недвижимостью. И по-прежнему прямо и косвенно обеспечивает Монако львиную долю доходов.

В этом году SBM завершила реновацию исторического отеля Hôtel de Paris и строительство нового квартала One Monte-Carlo, суммарно стоивших компании более 600 млн евро. Об этих переменах, перспективах гостиничного и игорного бизнеса и планах на будущее Биамонти рассказал в первом интервью русскоязычному СМИ.

– Вы работаете в SBM с 1985 г., с 2013 г. возглавляете компанию. Как изменилась туристическая индустрия в княжестве за это время?

– Исторически Ривьера была местом для гостей из Западной Европы и небольшого числа американцев, а доминирующими были итальянцы. [Но за последние десятилетия] рынок из европейского стал международным. С одной стороны, это связано с политическими и экономическими изменениями в Италии, с другой – со значительным [экономическим] ростом в Восточной Европе, Турции и России, а также с появлением фактически нового рынка – Ближнего Востока. Плюс сильно вырос поток из США.

Родился в 1953 г. в Монако. Окончил Высшую школу экономических и коммерческих наук (ESSEC Paris) и бизнес-школу Колумбийского университета

1981 вице-президент по финансам Nestlé Capital Corporation

1984 менеджер по слияниям и поглощениям в Boston Corporation (CSFB)

1985 менеджер Société des Bains de Mer (SBM)

1991 гендиректор Crédit Lyonnais Securities

1995 председатель наблюдательного совета SBM

2013 назначен президентом SBM

Монако – особенное место, в первую очередь в силу своих совсем небольших размеров. Мы не можем выходить на массовый рынок. Это даже не сознательная стратегия или выбор, это просто объективная реальность крохотной территории. Поэтому позиционирование Монако фактически определено в силу этих особенностей. Мы работаем на самой вершине пирамиды, где клиенты ищут то, о чем говорят «нельзя купить за деньги»: эмоции и впечатления, качество обслуживания, качество еды и вина, внешний вид и общий антураж всего того, что вокруг. Эти ожидания примерно одинаковы у всех людей, откуда бы они ни были. Поэтому мы стремимся к исключительному, к гиперкачеству и вниманию к деталям и обслуживанию. Например, общее место в отельной индустрии, что персонал должен быть гостеприимным. Но в реальности это часто становится формальностью: «Добрый день, месье Биамонти. Как ваша поездка? Как ваши дела?» Никто не хочет отвечать на такие вопросы. У нас такого нет, потому что многие сотрудники работают уже много лет, они знают клиентов, их особые потребности. Мы работаем с персоналом так, чтобы они действительно были настроенными на гостя, а не произносили шаблонные фразы. Это нелегко сделать, но это цель.

Что можно предложить людям, которые, вероятно, могут купить вообще все? Мы в том числе проводим специальные мероприятия. Два раза в год – Special Event at the Casino, которое раньше называлось Surrealistic Dinner. Это закрытое мероприятие, на которые мы приглашаем, например, крупных игроков. Или ралли ретро-автомобилей Elégance et Automobile – это один из самых важных в мире смотров редких исторических автомобилей.

Если рассуждать с более практической точки зрения, то важным изменением стало новое отношение [гостей] к пространству. Сейчас все хотят номера больших размеров. Поэтому мы отремонтировали многие из наших отелей, увеличили число люксов, сделали люксы очень больших размеров (каких раньше не было), добавили к номерам террасы и возможность расширять номера за счет присоединения соседних.

Еще один момент: за последние годы мы открыли в Монако несколько мест, аналогов которым не было нигде на Лазурном берегу. Например, ресторан Coya – молодежный, современный, с классной кухней, интересной, но демократичной; днем он работает как ресторан, ночью – как дискотека. Это был огромный успех. В отелях мы стали добавлять вегетарианские десерты, я уверен, что это тоже будет большим успехом.

– Молодежь, миллениалов вам удается привлекать?

– Основная часть наших клиентов – постоянные, которые приезжают снова и снова, семьями и поколениями. Таким образом, многие миллениалы стали нашими гостями, еще будучи детьми, когда приезжали с родителями. Потребители роскоши становятся все более молодыми. Если мы оглянемся даже на 10 лет назад, то увидим, что Монако в целом имело репутацию места довольно старомодного и немного душного. Отличный отдых для пожилых людей, но не для развлечений: хорошая еда, все спокойно, но скучно. Поэтому многие предпочитали, например, постоянно жить на яхте, в Сан-Тропе или Портофино и приезжать в Монако, чтобы поужинать, провести ночь или максимум пару дней. Мы стали думать, чего нам не хватает. И за последние 10 лет произошли серьезные изменения, предложение для клиентов сильно расширилось. Я имею в виду не только SMB, но и других: открылись Cipriani, Le Grill, Nobu, La Regina. Появилась ночная жизнь – Jimmy’z, Twiga, Buddah Bar, Coya. В Монако стало очень весело. Мы видим и рост продаж, и увеличение количества гостей, в том числе становится все больше молодых людей. Поэтому я думаю, что мы адаптировались. Может быть, мы сделали это позднее, чем нужно, но в конечном итоге встали вровень с конкурентами.

И еще одна вещь, которую мы создали в рамках концепции увеличения предложения, – торговый центр One Monte-Carlo. Совершенно особенный: в нем все главные бренды – от Hermes до Louis Vuitton, от Gucci до Chanel. В главных столицах они тоже, конечно, есть, но обычно они расположены довольно далеко друг от друга, у нас же все очень близко. Словом, мы все время в процессе. Зимой закончили реконструкцию Hôtel de Paris, сейчас переделываем сады на площади Казино, а будущей зимой будем реставрировать и саму площадь.

Два князя – два подхода В марте этого года SBM открыла комплекс One Monte-Carlo, построенный рядом с Hôtel de Paris. Он включает несколько зданий с магазинами, резиденциями (которые только сдаются, но не продаются) и офисным центром. Строительство шло три года и обошлось в 400 млн евро. «One Monte-Carlo построен на месте снесенных зданий, которые принадлежали SBM, там раньше были офисы. В том числе и офис нашей компании – здание было 1930-х гг., лично я считал его безобразным. И оно старело, – рассказывает Биамонти. – Довольно давно я спросил князя Ренье III о возможности реконструкции. Вероятно, ему нравилось это здание, потому что он ответил, что мы можем начинать, но нужно сохранить фасад. Мы пригласили лучших архитекторов, и выиграл проект Даниэля Липски. Он представил его князю Ренье, но тогда не сложилось. Затем к проекту вернулся уже князь Альбер II, и он дал разрешение именно на такую концепцию. Конечно, в Монако был большой шум – память, традиции. Но князь одобрил именно этот проект». На нижних этажах одного из зданий спроектирован большой бизнес-центр. «Там же есть помещения, идентичные тем, что были в старом здании, – для тех, у кого ностальгия», – добавляет президент SBM. «Если бы мы продавали квартиры или продали бы землю, то заработали бы 2 млрд евро при инвестициях в 400 млн. Но и сдавать более чем выгодно, тем более что это долгосрочно», – говорит Биамонти.

Интегрированный курорт

– Основной владелец SBM – Княжество Монако. Означает ли это, что ваши интересы полностью совпадают с интересами княжества?

– SBM – публичная компания, ее акции торгуются на Парижской фондовой бирже. Раньше у правительства было 73%, потом, в тот самый период перемен, о котором мы говорили, они продали 5% LVMH и 5% Galaxy Entertainment Group крупнейшему оператору азартных игр в Макао и снизили долю до 63%. Даже хотели бы довести до 51%, но и с 73 до 63% – это уже существенный шаг.

Да, наши интересы связаны: что хорошо для Монако, хорошо для SBM, а то, что хорошо для SBM, хорошо для Монако. Абсолютно никаких противоречий. Вы знаете, места здесь настолько мало, что все объекты должны управляться как одно целое. Лично я не воспринимаю так: вот это SBM, а это нет, поэтому к ним должно быть другое отношение. Яхт-клуб не принадлежит SBM, рестораны и клубы Флавио Бриаторе – тоже не SBM. И отлично, потому что нужно разнообразие. Важно, что мы все работаем вместе. Однажды князь [Альбер II] позвонил мне и сказал, что назначит меня в яхт-клуб. Я спросил: «Что мне там делать? У меня нет лодки, я едва плаваю... Большое спасибо, я очень польщен, но зачем?» На что он ответил, что это нужно, потому что он хочет, чтобы все работали вместе на благо Монако. «Не воюйте» – вот его напутствие. И он абсолютно прав, в войне нет смысла. Таким образом, между правительством и SBM нет абсолютно никакой напряженности, по крайней мере я ее не испытываю, хотя не знаю, может быть, другие испытывают напряженность со мной. (Смеется.) Мы все стараемся продвигать Монако. И если в этом мы будем успешны, то и SBM выиграет.

– В ваших финансовых отчетах видно, что доля отельного бизнеса растет, а игорного – снижается. Означает ли это, что гостиничный сектор становится для вас более важным, чем игорный?

– Самое главное, чтобы все наши три подразделения работали как одно целое. Одна компания – одна цель. А цель проста – заработать деньги. (Смеется.) В прошлом у нас было некоторое напряжение между отелями и казино, в казино – между настольными играми и картами, у отелей – Monte-Carlo Bay против Hermitage или Hermitage против Hôtel de Paris. Это должно исчезнуть. Мы – одна сущность и должны работать все вместе. Например, мы ввели должность для сотрудников, в чьи обязанности входит сопровождение VIP-клиентов – тех, кто снимает лучшие апартаменты, делает самые крупные ставки, покупает самые дорогие номера в отелях. И они работают со всеми тремя подразделениями. То есть я не хочу, чтобы азартные игры конкурировали с отелями, а отели – с апартаментами. Я хочу, что все зарабатывали максимум.