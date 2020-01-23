Джо Викери: «Мы в Sotheby’s стараемся обходиться без идеологии»

Если британский Sotheby’s сегодня самый большой в мире аукционный дом, то Джо Викери, которая в течениеполутора десятилетий возглавляла его отделение в России, а теперь стоит во главе всего русского направления, – главный в Sotheby’s эксперт по русскому искусству.

Именно Викери в свое время вывела наших художников на международную арену, она руководила всемизнаковыми торгами русского искусства последних десятилетий, будь то продажа коллекции Ростроповича иВишневской, собрания Фаберже великой княгини Марии Павловны и великого князя Владимира или частнойколлекции работ Александра Бенуа. Миллионные цены на классиков русского авангарда – того же Ларионоваили Фалька, как и проведение в Лондоне в 2007-м выставки современного русского искусства – тоже заслугаВикери, которая в 2012-м выпустила книгу Frozen Dreams, Contemporary Art from Russia («Замороженные мечты. Современное искусство из России»), а теперь пишет новую, посвященную российскому современномуискусству 1991–2021 гг.

После декабрьских русских торгов Sotheby’s Джо вспоминает, как трансформировалось на ее памятиотношение к русским художникам в мире, и делится впечатлениями о российской жизни, менявшейся у нее наглазах. По первому образованию Викери – славистка, интервью она дает по-русски.

Картина как охотничий трофей

– На фоне даже явных хитов недавнего аукциона – работ Ларионова, Яковлева, Фалька – выделяется«Сферический супрематизм» Ивана Клюна, происходящий из коллекции Костаки. Откуда эта работа попала наторги?

– Она была впервые продана на Sotheby’s в 1983 г., тогдашний покупатель и есть нынешний продавец. До этогобыла в собрании Георгия Костаки, который ее приобрел у дочери Ивана Клюна Серафимы. Уезжая из России в1977 г., он взял эту вещь с собой. Вы знаете, что ему разрешили какие-то работы взять.

– При условии, что полколлекции он оставит тут.

– Да, я видела выставку его коллекции в Москве в 2014 г. и была в замечательном музее в Салониках, созданном на основе его собрания. Имя Георгия Костаки имеет сегодня огромный резонанс в мире – оноткрыл, а затем спас искусство русского авангарда. И он любил Клюна – существует фотография «Сферическогосупрематизма», висящего на стене в квартире Костаки.

Джо Викери старший международный директор отдела русского искусства Sotheby’s Родилась в 1972 г. в Эдинбурге. Окончила Эдинбургский университет (отделение славистики) и Университет Дарема (история искусств) начала работать в Sotheby’s, в 2004–2013 гг. возглавляла российский отдел Sotheby’s организовала торги коллекции русского искусства Ростроповича – Вишневской (второй аукцион русского искусства, ювелирных изделий и музыкальных инструментов из семьи Ростроповичей – в 2018 г.). Организовала в Лондоне первый аукцион русского современного искусства. В 2009 г. руководила торгами романовских реликвий (работы Фаберже из собрания великой княгини Марии Павловны и великого князя Владимира) вошла в комитет по приобретениям в России и Восточной Европе галереи Тейт. Руководила отделом частных продаж Sotheby’s Europe вернулась в русский отдел Sotheby’s международным директором по русскому искусству

– Очевидно, что это повышает цену – даже эстимейт в 2,5–3,5 млн фунтов впечатлял, а продана картина была за4,8 млн фунтов.

– Видите ли, тут надо объяснить, что существует рынок «трофейных» работ. Мне не очень нравится слово«трофейный» – в английском и русском языках оно имеет немного разные значения.

– «Трофейный» в смысле trophy, как добыча, охотничий трофей?

– Да, самый ценный лот. Конечно, на нынешних торгах он, как мы говорим, head and shoulders – на голову вышевсех. По этой работе хорошо видно, насколько русские художники начала XX в., создавая современноеискусство, опережали всех.

– При том что в этих торгах участвуют авангардисты, которых на Западе знают больше Клюна, тот же Ларионов.

– Ларионов жил и работал в Париже, как многие эмигранты, а Клюн жил в СССР, в 1943 г. умер, все егонаследие оказалось в одном месте, поэтому за рубежом его не так знают. Но это не просто Клюн, это работалучшего его периода. Я была в Новой Третьяковке на выставке «Музей живописной культуры. Список № 1», гдеобнаружила пару работ Клюна 1916 г. Глядя на них, я вдруг отчетливо поняла, насколько он тогда находилсяпод влиянием Малевича. Пять лет спустя он освободился от этого влияния, и, кстати, Малевич очень егокритиковал. А здесь мы видим работу Клюна, уже нашедшего свой путь, его титульную вещь.

– Тут есть удивительные работы и помимо Клюна. Например, «Два борца» Владимира Лебедева.

– Лебедев – один из моих любимых художников как график, и эта работа – большая редкость: на аукционах онпочти не появляется. Знаете, бывает искусство, в которое можно влюбиться. Например, мне очень нравитсяранний пейзаж Михаила Ларионова, написанный в импрессионистской манере. Я бы повесила этот пейзаждома над камином.

– А что у вас висит дома сейчас?

– Мы с мужем собираем кубинское искусство. И оно нас окружает. Эта история, кстати, восходит к ИльеКабакову. Шесть лет назад мы впервые попали на Кубу. А я слышала, что у Кабаковых был там проект – «Корабль толерантности», позвонила Эмилии, и она дала хороший контакт. Оказалось, в Гаване существуетотделение Ludwig Foundation – последнее, созданное Петером Людвигом за два года до смерти. Мы нашли этоместо и влюбились в него уже потому, что там нас угостили самым вкусным мохито в Гаване. И там виселоочень интересное искусство – живопись, рисунки, фотография. Скульптура хорошая. И вот мы смотрим своимнемножко «алкоголическим» – под влиянием мохито – взглядом на эти вещи, спрашиваем, как увидетьавторов, и выясняется, что назавтра у них запланирована экскурсия для американцев. Есть, оказывается, организованные группы из Северной Америки, которые приезжают на Кубу. Нас пригласили, и там мывстретились с художниками.

– Вы что-то купили тогда?

– Да, мы купили у замечательного художника большую работу – графику, но на холсте. Когда покупаешьискусство, это обычно долгий процесс, который сопровождается разговорами. Мы сидели, разговаривали, иоказалось, что он очень много знал о русском искусстве – Репине, Серове. Я была потрясена! Если вы вВеликобритании спросите о русских художниках, может быть, кто-то вспомнит фамилию Малевича. Но это все.

– У кубинцев старшего поколения еще существует советский бэкграунд.

– Естественно. В итоге сейчас мы летаем на Кубу каждый год, у нас там много друзей, были уже на двухбиеннале в Гаване и стали покупать работы кубинских художников.

– Неужели работ русских у вас нет совсем?

– Есть, конечно, – то, что я раньше покупала, еще сама. Бенуа, Яковлев. Но когда я была одна, мне не оченьхотелось собирать искусство. А сейчас мы пишем историю нашей коллекции вместе.

– Профессия мужа имеет отношение к искусству?

Русские торги Sotheby’s Результаты последних русских торгов в Лондоне 26 ноября 2019 г. оказались в общем предсказуемы и успешны: 14,5 млн фунтов стерлингов, которые аукцион выручил за все проданные лоты, стали рекордом русского искусства на Sotheby’s за последние пять лет. Другим рекордом, как и ожидалось, стал живописный «Сферический супрематизм» (на фото) Ивана Клюна, проданный за 4,8 млн фунтов – столько Клюн еще никогда не стоил. К числу самых топовых продаж помимо Клюна следует отнести картину Константина Юона «Древний город Углич», которая при эстимейте 600 000–800 000 фунтов стерлингов ушла вдвое дороже – за 1,3 млн фунтов. Продажная цена «Виолончелиста» Бориса Григорьева, проданного за 200 000 фунтов, в 8 раз превзошла предпродажную оценку, а «Зеленого пейзажа» Юрия Анненкова, приобретенного новым владельцем за 225 000 фунтов, – в два с лишним раза. Портрет художника Левона Бунатяна работы Петра Кончаловского был продан за 855 000 фунтов, что почти втрое превышает эстимейт.

– Нет, но он любит его и настолько хорошо чувствует, что иногда открывает мне глаза на какие-то вещи. Когдаон впервые попал один в Третьяковку – я была на встрече, – его совершенно покорил Врубель. К тому моментуу меня за плечами было 20 лет работы с русским искусством, мне казалось, что я его слишком хорошо знаю, нона Врубеля после этого посмотрела заново.

В русское искусство через русскую жизнь

– Когда вы впервые приехали в Россию?

– В 1998 г. – как представитель Sotheby’s. А вообще в первый раз – в 1991 г. как студентка-славистка. Черезмесяц после путча.

– Откуда в вашей жизни взялась славистика?

– Мой интерес к России, к русскому языку связан с большими изменениями, происшедшими в конце 1980-х. ВБритании Россия все время мелькала в новостях. Понятно было, что что-то важное происходит. Я сталаинтересоваться, где есть возможность учить русский язык, изучать русскую историю. На собеседовании вуниверситете, в Эдинбурге, спросили, знаю ли я какие-то русские слова, а я знала только два – «гласность» и«перестройка». Только в конце учебы, поняв, что хочу заниматься искусством, я стала интересоваться русскойкультурой.

– Сейчас все повторяют клише «лихие девяностые», явно изобретенное политологами, и юные люди не верят, что это было лучшее время в истории страны. Не было денег, но ощущение свободы позволяло надеяться, чтовсе будет.

– Действительно, у людей не было денег, но они готовы были поделиться всем, что было. Это меня трогалобольше всего. Тогда почти не было ресторанов, можно было поесть в гостинице, а можно – пойти в гости наужин: прекрасно, уютно и вкусно. Все как-то доставали еду, советское шампанское было на столах. Я не могуэтого забыть. Этого не существует больше, и жаль, что молодые люди в России мало знают об этом времени.

– Таким образом, вы попали в русское искусство через русскую жизнь.

– Да. И считаю большой удачей, что пошла по этому пути. А весной 1998 г. я приехала в Москву с ПитеромБаткиным (легендарный директор Sotheby’s Питер Баткин (1953–2018) руководил аукционным домом до 2000 г. – «Ведомости») – Владимир Енишерлов, главный редактор журнала «Наше наследие», устроил презентациютоп-лотов июньского аукциона. Я была не просто младшим сотрудником – я работала всего полгода, ничего незнала и уже должна была представлять журналистам искусство, которое мы собирались продавать в Лондоне. А здесь уже начали появляться богатые люди, которые стали покупать искусство, – до этого все покупателиSotheby’s 1990-х гг. жили на Западе. Получилось, что, попав в Россию в 1998 г. в качестве очень молодого, только-только начинающего эксперта, я оказалась сразу в эпицентре событий. Но тогда никто не знал, как онибудут развиваться и какие изменения ждут всех нас впереди.

– И как тут не вспомнить эпохальный аукцион 1988 г. в Москве, на котором впервые продавалось современноерусское искусство? Точнее, еще советское. Кто были его покупатели? Ведь не наши люди и даже не бывшиенаши.

– Конечно, покупали иностранцы. Но аукцион 1988 г. – это была акция, выросшая из перестройки и гласности, из политической ситуации, эйфории тех лет. Мода на Россию длилась пару лет, многие среди тех, кто покупалэто искусство, не имели никакого отношения к этой стране, просто им понравилась идея, что в Москвеустраивается аукцион. Они ничего не знали про художников. И приехали специально. Меня удивляет, насколько тот аукцион стал легендой. Помню, я приехала в Россию в 2000 г. – миллениум, передачи потелевидению, посвященные каким-то самым значимым событиям XX в. в России, и вдруг упоминается нашаукцион. Я поняла тогда, насколько эмоционально затронуло людей в культурном мире это событие, насколькоэто был важный социальный момент.

Наследники противостояния

– До сих пор цены на работы самых дорогих наших художников и, скажем, американских несопоставимы. Мнекажется, важно объяснить, почему это так.

– Это долгий разговор. И начинать его надо с того, что цены на международном рынке современного искусствавообще очень растут. Мы наблюдаем астрономический рост в течение последних 15 лет. Было время, когдаимпрессионисты стоили намного дороже современного искусства – десятки миллионов долларов, но ситуацияпоменялась. Это заслуга коллекционеров в США и Западной Европе – американцы, естественно, покупают своеискусство, его поддерживают галереи, и несколько десятилетий развитие происходило таким образом. Уроссийского искусства другая судьба – была и есть. Я надеюсь, все еще впереди.

– То есть рано говорить? Я задала этот вопрос, потому что ценность современного русского искусства даже вРоссии для многих богатых людей не очевидна.

– Не могу сказать, что будет происходить здесь, – в каждой стране у искусства свой путь, но если говорить онынешних вкусах... Позавчера я была в Третьяковской галерее, и там две совершенно потрясающие выставки – Поленова и уже упомянутый выше проект, посвященный Музею живописной культуры, смотреть который япобежала первым делом, потому что это настоящее открытие. Музей современного искусства (МоМА) в Нью-Йорке возник только в 1929 г. – тогда, когда Музей живописной культуры уже перестал существовать. Интересно, кстати, что Альфред Барр, создатель и первый директор МоМА, который был тогда совсеммолодым – ему исполнилось 27 лет, – успел к этому моменту побывать в России. Московский музей на негоповлиял. Конечно, трагедия, что в России авангард был запрещен, но вот к чему я это рассказываю: на выставкепро Музей живописной культуры пустые залы. На Поленове – толпы.

– Люди любят, когда красиво.

– Но есть разные типы красоты. Надо понимать, что современное искусство может быть сложнее. Оно по-английски более challenging – бросает вызов. Поленов – замечательный художник, но то, чем занимались вРоссии в начале XX в., – это удивительно, даже век спустя это непросто понять. Причем все радикальныеявления в искусстве начала XX в. были очень короткими, но столько в них вложено новых идей! Я считаю, что накультурном уровне перед Россией сейчас стоит важная задача – понять, что случилось 100 лет назад. Если тыпонимаешь, в чем суть «Черного квадрата», ты готов смотреть современное искусство.

– Может быть, это еще вопрос насмотренности? Если человек впервые натыкается на Кандинского, но смотритна него много и подолгу, он в конце концов его поймет. Так же, как, слушая Шостаковича, оценит 14-юсимфонию или Восьмой квартет.

– Может быть, тем более что мы сейчас говорим о современном искусстве, созданном век назад. Но в нем естькорни того, что делается сегодня. И чтобы оценить сегодняшнее искусство, надо понять, что было тогда. Моялюбовь к современному искусству началась как раз с Кандинского. Такая ирония судьбы – я стала изучать его вУниверситете Дарема на курсе по немецкому экспрессионизму. Кандинский трогал меня больше всех, оноткрыл мне глаза на возможности искусства. И я вам скажу, что не только в Советской России, но и в Америкебыло противостояние абстрактного искусства и реализма. Это была долгая ожесточенная борьба, и, конечно, изначально в ней была политическая подоплека. В Америке поддержали беспредметное искусство, видя в немпроявление свободы и объяснение жизни. А мы являемся наследниками этого противостояния. Про себя язнаю, что через абстрактный, авангардный XX век я, может быть, только лет 10 назад пришла к реализму. Беспредметное искусство волнует меня больше.

– Может быть, это естественный путь – упасть в глубь веков из современного искусства.

– Да. И если смотреть на аукционы русского искусства Sotheby’s, что мне нравится в них (и чего раньше небыло) – там теперь продается все. Есть современное, есть старое, есть реалистическая школа XIX и XX вв. Посмотришь на наши каталоги и подумаешь: все вместе, как на рынке. Но ведь это и есть художественныйрынок. Мне нравится, что мы стараемся обходиться без идеологии. И это очень отличается от старых времен, когда на Sotheby’s продавалось только то, что было создано в России до 1933 г.

– Когда это стало меняться?

– Только в нулевые годы. Я познакомилась с Сергеем Есаяном – художником, жившим в Париже. Он, ксожалению, умер. И он открыл мне глаза на нонконформистов. Многих знал лично, рассказывал об их судьбах, и мы вместе стали думать, как бы поставить работы нонконформистов на русские торги в Лондоне. В серединенулевых годов я начала это делать – сначала был не очень большой успех, но к концу нулевых выяснилось, чтов России уже сформировался круг новых коллекционеров, которые стали покупать как нонконформистов, так иофициальное искусство того времени.

– Какой примерно был порядок цен?

– В середине нулевых – в большинстве своем – не выше $20 000, хотя были и исключения.

– Когда мы сегодня говорим о ценах на нонконформистов, невольно вспоминаются цены на Кабакова.

– В марте этого года мы продали его работу 1980-х гг. почти за $1 млн – живопись из серии «Праздник». Причем продали западному коллекционеру. Но я даже боюсь называть его нонконформистом. Сегодня онзнаменитый, международного уровня, дорогой современный художник. И конечно, он самый дорогой русскийхудожник.

– Кто еще из наших художников участвовал в международных аукционах?

– Эрик Булатов, Комар & Меламид. Если посмотреть, например, на рынок латиноамериканского искусства, тоуже в 1970-х в Нью-Йорке состоялся первый посвященный ему аукцион. Но прошло 40 лет, и, как итог, последние пару лет латиноамериканских художников выставляют и Sotheby’s, и другие аукционные дома, ноуже на международных торгах современного искусства. Я много думаю о том, например, почему невозможнопостроить единый рынок современного искусства, созданного в странах бывшего СССР. Все-таки начиная соттепели есть общая история. И касается это прежде всего художников андеграунда. Сегодня и в России, и встранах Восточной Европы есть общее наследие, но соединить его оказалось невозможно – это очень сложнополитически. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что людям тяжело взаимодействовать друг с другом, участвовать в общих аукционах, они не готовы.

– Есть ли у вас идея устроить аукцион действительно современного русского искусства – того, что было созданонедавно или создается сейчас?

– Я считаю, что для этого должна быть решена другая задача – и решена галеристами: раскрутить это искусство, заниматься его популяризацией, продвижением как в России, так и за ее пределами, на тех же ярмарках. Задача галерей – помочь художнику развиваться дальше. Это очень тонкое и личное дело, но это не делоаукционных домов. Я приведу в пример проекты, которые мы организовали пять лет назад в Лондоне, – неаукционы, а выставки-продажи искусства, созданного на Кавказе и в Средней Азии. Мы хотели таким образомвывести его на международный рынок – этот инструмент работает даже эффективнее, чем аукцион.

Музей vs. коллекционер

– Джо, скажите, если говорить о русском искусстве не только XX в., но и более раннем, неужели топовыйрусский художник на торгах все еще Айвазовский?

– Уже нет – начало XX в. стоит больше. Если речь идет о работе кого-то из главных авангардистов, нетруднопредставить цену в $5 млн. Цены на Айвазовского никогда не доходили до такого уровня.

– Год назад случился скандал с коллекцией якобы авангарда, которую выставила в Гентском музее его директорКатрин де Зегер. Отразился ли этот инцидент на репутации русского авангарда, на его презентации за границей?

– Главный ущерб от этой истории состоит в том, что она может трагично сказаться на репутации художников, подделки под которых там оказались. Потому что подделки передают фальшивые впечатления от ихтворчества. Профессионал поймет, что это фальшивка, но для большинства это не очевидно. Вы привелипоказательный пример с Гентом, но много и других примеров. На втором месте по уровню ущерба – рынок. Уколлекционеров меньше доверия к искусству этого периода, они боятся покупать.

– Авангард подделывают больше всего?

– Думаю, да, для специалистов это постоянная проблема.

– Скажите, вам лично важно, куда попадет проданное произведение или коллекция? Будет ли в открытомдоступе?

– Хороший вопрос. И сложно на него ответить. Понятно, что я смотрю, что происходит с произведением внастоящем времени, но думаю и о будущем.

– Я спросила об этом, вспомнив, что именно вы занимались коллекцией Ростроповича и Вишневской, которуюнакануне торгов купил Алишер Усманов, и вся она оказалась в Константиновском дворце. Туда иногда водяторганизованные экскурсии, но в общем публика ее не видит.

– Самый банальный ответ – вспомним Щукина, Морозова. Это были частные коллекционеры.

– Щукин водил экскурсии по своему особняку.

– Но я не думаю, что всем было легко туда попасть. А сейчас их коллекции, попавшие в музеи, притягиваюттуристов со всего мира. Трудно сказать, что лучше – попадет Клюн в музей или к коллекционеру.

– Я совсем не имела в виду, что попасть в частную коллекцию плохо. Музей Метрополитен весь создан изчастных даров.

– Поэтому у меня к этой теме открытое отношение. Есть, кстати, актуальный пример: в декабре на Sotheby’s продавался письменный стол из дворца Строгановых. И мне нравилась мысль, что стол из дворца Строгановыхможет попасть в Русский музей, который располагается в этом дворце. Мне приятно было об этом думать, хотятут я противоречила сама себе. Но стол купил один молодой европейский коллекционер.

– В конце концов, как продавец в попытках заинтересовать покупателя вы становитесь движущей силойискусства. А коллекционеры дают произведения на выставки.

– И дают на выставки, и существуют разные причины, по которым коллекционеры вынуждены расставаться сработой. Стоит заметить – это банальная правда, но это правда, – что никто не владеет искусством навсегда. Коллекционер – хранитель искусства. Это очень правильное слово, которое точно объясняет смыслколлекционирования. Искусство объединяет нас через столетия. Мы как аукционисты чувствуем это, видя, какискусство проходит через наши руки.

– Чувствуете ли вы отдачу от искусства, которое держите в руках?