Модная маска

По мере распространения коронавирусной пандемии большинство крупных модных компаний либо приостановили производство, либо частично перепрофилировали его на пошив защитных и медицинских масок, а также одежды для медицинского персонала. Индустрия моды встала, хотя остался сегмент, на котором общий упадок не сказался: дизайнерские маски для лица. Как правило, это не медицинские изделия однократного применения, а многоразовые модные. Их шьют не из специальных материалов, способных отфильтровать частицы, а из обычных тканей. Такие маски можно стирать, а для сохранения хотя бы минимальных защитных функций рекомендуется проглаживать их утюгом при максимальной температуре. Но врачи предупреждают, что всерьез рассчитывать на защиту в случае дизайнерских масок все же не стоит.

Спрос на дизайнерские маски растет с начала марта, пишет американский Vogue. Вместе с ним – предложение от крупных марок и независимых дизайнеров. В обзоре модных масок Voguе от 2 апреля упоминается около 10 примеров, а в материале за 2 мая – уже 87. Цены разные: от $7 и $10 за штуку до $100 за маску от небольшой нью-йоркской марки Collina Strada с бантами и кармашком для защитного фильтра. Еще не появились маски от гигантов (хотя Gucci в прошлом году выпускала балаклавы и делала маску для певицы Билли Айлиш), но если ношение масок станет обязательным, то они непременно появятся. То есть из утилитарного предмета маска превращается в такой же аксессуар, как, например, шарф или очки.

Этот процесс неизбежен, пишет The New York Times. Мода всегда апроприирует яркие общественные явления, а ношение масок и так было распространено в молодежной культуре (придя туда из стран Азии) и некоторых субкультурах. Становление маски как аксессуара для всех – логичный следующий шаг в этом процессе.