Проект «Раз/Архивация» показывает, как одежда становится важной частью нашей истории

Первая встреча проекта «Раз/Архивация» прошла в мае в Электротеатре Станиславского Олимпия Орлова / Электротеатр Станиславский

«А сколько у меня времени? Я могу долго про это рассказывать», – интересуется участница проекта «Раз/Архивация», которой первой выпало поделиться своей историей с аудиторией. Перед ней расположена мини-инсталляция, центральной частью которой являются брюки, давно ставшие для своей владелицы больше, чем просто предметом гардероба. Чем именно, она и объясняет слушателям. В ее рассказе, который сама девушка называет формой терапии, – эмоции, воспоминания и личные переживания, воплощением и символом которых стали те самые брюки. Позже таких историй будет еще много. Радостные и грустные, героические и не очень, громкие и камерные, магические и будничные, полные светлых и не очень воспоминаний, эти рассказы записываются на видео и аудио, чтобы позже стать мультижанровой инсталляцией. Проект разбит на пять встреч, первая из которых прошла в мае в Электротеатре Станиславского, а следующую примет 19 и 20 июня Центр моды и дизайна Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (дальнейшее расписание будут размещать на сайте и в соцсетях проекта). Осенью уже окончательно готовую инсталляцию покажут на XIII Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК).

Тема КРЯКК-2019 звучит как «Локальные истории». «Локальная история позволяет осознать многообразие социокультурных, ментальных образцов на территории одного государства и несет в себе гуманистический потенциал, сосредотачиваясь на судьбе конкретного человека, местного сообщества, малых социальных групп, – объясняет Ирина Прохорова, организатор ярмарки и соучредитель Фонда Михаила Прохорова. – А возможность ответить на вопрос «кто мы» – это способ ощутить свою свободу, свою связь со страной, свою значимость в общей картине мира». И рост интереса к локальной истории очевиден: проекты и инициативы, связанные с изучением и популяризацией местной специфики, можно обнаружить во многих регионах.

Куратором выставочной части КРЯКК стала культуролог и шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева, которая вместе с дизайнером и преподавателем Британской высшей школы дизайна Ниной Вересовой задумала превратить выставочное пространство ярмарки в масштабную текстильную инсталляцию. Помимо мультимедиа с историями вещей от реальных людей частью инсталляции станет их одежда. Но вместо идеи просто развесить вещи по периметру решили воплотить нечто более метафоричное. Из принесенных вещей-историй плетут (в буквальном смысле слова руками) текстильные сегменты, которые соберут воедино на площадке ярмарки. Финальным компонентом инсталляции станут запахи, без которых невозможно ни одно воспоминание. Делиться историями и плести начали заранее: пространство инсталляции огромно, и материала нужно много.

«Раз/Архивация» отражает сразу несколько тенденций модно-музейного дела. Во-первых, это продолжение разговора в том главном направлении, в котором сейчас движется даже самая высокая мода, – то, что при желании можно назвать «очеловечиванием» моды. Конечно, далеко не все глобальные модные дома готовы насовсем отказаться от идеи «мода – несбыточная мечта», но тем не менее очевидно, что многие делают шаги навстречу реальным людям и понемногу перестраиваются в сторону философии «мода для людей». А не «люди для моды», как это было прежде заведено. Изменения проявляются в первую очередь в попытках сделать модную индустрию более разнообразной и отражающей идеалы, стремления, чаяния и образ жизни очень непохожих людей – молодых и более взрослых, разной расы, телосложения, гендера и сексуальной ориентации. Эти заявки не всегда выглядят бесспорно и убедительно, но отрицать движение вперед невозможно. Например, всего 10–15 лет назад невозможно было представить, например, в рекламе глобального модного или косметического бренда таких разных моделей и даже обычных людей. Сейчас визуальная реклама и мультимедиа с минимально ретушированными фото или личными историями рекламных героев об одежде или косметике есть у любой крупной компании.

Художники с идеей личного опыта и архива вещей, историй и воспоминаний тоже работают все более активно. Прошлогодняя выставка «Ткань процветания» в московском «Гараже» собрала работы более 40 художников, посвященные одежде в искусстве вне контекста модной индустрии. Многие из них воплощали темы, схожие с теми, над которыми размышляет «Раз/Архивация»: контраст анонимного и индивидуального, рабочей униформы и личного гардероба, текстиль и одежда как способ обратиться к истории и т. п. Алябьева напоминает о проектах норвежской художницы и химика Сиссель Толаас, которая изучает ольфакторный опыт, в том числе занимается воссозданием исчезнувших запахов, а также недавнюю инициативу писательницы Линор Горалик PostPost.Media – проект личных историй, связанных с одеждой.

Наконец, важная часть современного выставочного процесса – объединение жанров. Многосоставность выставок, сочетающих визуальный материал разного характера (от живописи и скульптуры до инсталляций), мультимедиа и даже физические составные (как, например, запахи в «Раз/Архивации»), – это не только дань моде на некоторую развлекательность музейных проектов. В случае если куратор апеллирует к личным переживаниям зрителя, это еще и способ вовлечения: чтобы результат точно случился, лучше жать на все кнопки сразу.

В мире моды