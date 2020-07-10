– Нет, никогда. Для меня очень важны человеческие качества художника. Если он не хочет, чтобы его работы были в коллекции фонда, если его устроит только МОМА или Музей Гуггенхайма – его выбор. Поймите, я всегда очень щепетилен в отношениях с художником. Когда мы о чем-то договорились с ним, мне очень важно, чтобы он сразу получил деньги – не через месяц, когда выставка закроется, или когда-то еще, а сейчас. Щепетильность очень важна, но и от него я требую такой же тщательности в отношениях. А если он относится к этому наплевательски... Бывает, художник говорит: «Ну что, Владимир, я могу вам дать 10–15% скидки». А мы уже поддержали две или три его выставки. Тогда я говорю спасибо, а директор фонда получает от меня указание больше этого художника не предлагать. Такое случается очень редко, но иногда бывает.